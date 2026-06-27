Διπλά και τριπλά πρέπει να το σκεφτεί ομάδα της Euroleague αν θελήσει να αποχωρήσει, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης προς κάποια άλλη προοπτική αφού τα ποσά της αποζημίωσης… ζαλίζουν.

Η Euroleague, το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το η «πορτοκαλί θεά» παγκοσμίως, βρίσκονται σε ένα αρκετά ενδιαφέρον αλλά και ταυτόχρονα αβέβαιο μονοπάτι, με την είσοδο του NBA στη «γηραιά ήπειρο» να βρίσκεται σε σκαριά.

Αυτό το εγχείρημα βρήκε να αντιπαρατάξει και η FIBA ως μοχλό πίεσης στην αμετακίνητη μέχρι πρότινος Euroleague της ελίτ, η οποία βέβαια αναγκάζεται και εκείνη να πάρει τα μέτρα της για να προστατευθεί και να ισχυροποιήσει το στάτους της σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται.

Λίγες ημέρες πριν ανανέωσε και η Ρεάλ Μαδρίτης τη σύμβασή της με την κορυφαία τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης που προσελκύει όλο και περισσότερα ονόματα από την άλλη πλευρά του ωκεανού.

Ένα προϊόν που βρίσκεται σε άνθηση και το οποίο μεταλάσσεται αφού η μετατροπή των ομάδων και των αδειών σε franchises, φέρνει άλλη οντότητα στο περιεχόμενο. Και κάνει ταυτόχρονα τις δεύτερες σκέψεις για αποχώρηση, όνειρο θερινής νυκτός.

Ίσως και όχι για κάποιους λίγους όμως που θα τα βάλουν κάτω και θα αποκομμίσουν τεράστια έδοσα από μία τέτοια μετακίνηση προς τη FIBA αφού σύμφωνα με το Eurohoops, η ρήτρα αποχώρησης μπορεί να ισοδυναμεί ακόμα και με 200 εκατ. ευρώ.

Υπέρογκο φυσικά το νούμερο για οποοδήποτε οργανισμό, το οποίο καθιστά απαγορευτική την απόφαση αποχώρησης. Κι αυτό διότι στα 10 εκατ. της ρήτρας, πρέπει να υπολογιστούν και τυχόν αποζημίωση για «ζημιές», η οποία υπάρχει στο συμβόλαιο πλέον των ομάδων που έχουν συμφωνήσει στην αναπροσαρμογή των δεσμών τους με τη Euroleague.

Και όπου ζημιές, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφυγόντα κέρδη που μπορεί να φτάσουν συνολικά σε ένα σύνολο κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ με την εκτόξευση του προϊόντος.