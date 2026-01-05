Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός «ψάχνεται» για την επίτευξη μίας σπουδαίας μεταγραφής!

Μία… βόμβα της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως αναζητά ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!

Η Δευτέρα (05/01) αποτελεί την τελευταία ημέρα, που οι ομάδες της Euroleague μπορούν να προχωρήσουν σε μία προσθήκη στο ρόστερ τους. Έτσι, φαίνεται πως το «τριφύλλι» τρέχει για να φτάσει στην υλοποίηση μίας σπουδαίας μεταγραφής!

Σε ένα live που έκανε στο Instagram τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Δευτέρας, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην αποκάλυψη της προσπάθειας που γίνεται, για να φτάσει ο σύλλογος σε ακόμα ένα τρόπαιο Euroleague.

Η «κίνηση» του Γιαννακόπουλου, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» (video) Πώς προσπάθησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να δώσει το «σύνθημα» για αντεπίθεση στον Παναθηναϊκό, μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό (02/01, 82-87);

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Πλέον, μένει να φανεί σε ποιο όνομα αναφερόταν ο «ισχυρός άνδρας» των «πράσινων», αλλά και αν θα προχωρήσει πράγματι η ολοκλήρωση της μεταγραφής.