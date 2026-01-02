Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πάλκο ξανά. Ποιες από τις κορυφαίες ατομικά εμφανίσεις στην ιστορία των ευρωντέρμπι θυμάστε;

Παέι ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, ήρθε η ώρα του ευρωντέρμπι, Παναθηναϊκού Vs. Ολυμπιακού ξανά…

Πριν καλά καλά κοπούν όλες οι βασιλόπιτες στα σπίτια, χορτάσουμε από τα εορταστικά τραπέζια και το ελπιδοφόρο κλίμα της εποχής, η Ευρωλίγκα μας το… φυλούσε για το τέλος το καλό. Ο πρώτος γύρος της άκρως ανταγωνιστικής σεζόν 2025-26, ολοκληρώνεται – μεταξύ άλλων – στο ΟΑΚΑ με ευρωντέρμπι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».

Θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να βάλει τέλος στο σερί του παραδοσιακού του αντιπάλου (εννιά συνεχόμενες ήττες) και να σκαρφαλώσει στην κορυφή της κατάταξης πιάνοντας εκεί Χάποελ και Βαλένθια στο 13-6; Ή θα «επιστεγάσει» ο Ολυμπιακός την αγωνιστική του άνοδο και την σταδιακή επιστροφή στις αρχές του, μπαίνοντας στην εξάδα της κατάταξης;

Όλα αυτά θα απαντηθούν αργά το βράδυ της Παρασκευής (2/1, πρώτο τζάμπολ στις 21:15) στο Telekom Center Athens. Μέχρι τότε; Ευκαιρία για ενθύμηση, ρετρό αναδρομές και τις κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος στην ιστορία των ευρωντέρμπι. Στις οποίες «τρύπωσε» και κάποιος από την τελευταία τους συνάντηση, χωρίς ενδιαφέρον αφού ήταν της παρηγορίας, στο Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάη για το Final Four.

No5 – Γιώργος Πρίντεζης – 26 πόντοι

Ο εμβληματικός «Πρι» έχει ζήσει πάμπολλα ντέρμπι αιωνίων. Κάποια μάλιστα τα έχει καθορίσει όπως εκείνο το γκολ-φάουλ στο ΟΑΚΑ τον Νοέμβρη του 2016, με τον Ολυμπιακό να φεύγει αλώβητος από την έδρα του αντιπάλου του.

Δύο χρόνια περίπου αργότερα, η πράσινη άμυνα δεν βρήκε τρόπο να τον περιορίσει σε ένα ακόμα ευρωντέρμπι για την 6η αγωνιστική τότε, πλην όμως οι 26 πόντοι του «Πρι» δεν ήταν αρκετοί για τους Πειραιώτες (93-80)

Νο4 – Ντουέιν Μπέικον – 30 πόντοι

Σκόρερ από τη φύση του ο Ντουέιν Μπέικον, το επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά στην «σταχτοπούτα» Ντουμπάι BC. Και σε εκείνον τον Παναθηναϊκό που δεν είχε κάποιο άλλο ιδιαίτερο σημείο αναφοράς, δεν ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τον Αμερικανό γκαρντ-φόργουορντ. Το γνώριζε και ο ίδιος άλλωστε.

Παρά το μικρό διάστημα παραμονής του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23, ήταν αρκετό για να μπει στα «βιβλία» της ιστορίας του συλλόγου. Και με την 30άρα του τον Δεκέμβρη του 2022 στο ΟΑΚΑ, που όμως έμοιαζαν και ήταν λίγοι για τον Παναθηναϊκό που όλος μαζί έβαλε μόλις 71 πόντους έναντι 95 του Ολυμπιακού.

Νο3 – Άλεκ Πίτερς – 32 πόντοι

Στο παιχνίδι της παρηγοριάς, τον τελευταίο μικρό τελικό στην Ευρωλίγκα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τουλάχιστον, ο Άλεκ Πίτερς είχε πάρει «φωτιά» με 11/18 σουτ, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ και μία γεμάτη στατιστική απεικόνιση.

Βέβαια τόσο ο ίδιος όσο και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, επέστρεψαν στη βάση τους «παγωμένοι» αφού ο σκοπός δεν επετεύχθη.

Νο2 – Αλφόνσο Φορντ – 33 πόντοι

Top-5 επιδόσεις σκοραρίσματος χωρίς τον αείμνηστο Αλφόνσο Φορντ, το όνομα του οποίου έχει δοθεί στο βραβείο του πρώτου σκόρερ κάθε κανονικής περιόδου, γίνεται; Δεν γίνεται;

Ο άλλοτε κορυφαίος σκόρερ που ακόμα και τώρα έχει τον ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ all-time μέσο όρο πόντων, κρατά ακόμα και τώρα 23 χρόνια μετά, την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε ευρωντέρμπι με τους 33 που είχε βάλει στον Μάρτη του 2002 στο ΟΑΚΑ, στην ήττα του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική του Top-16.

Νο1 – Ταϊρίς Ράις – 41 πόντοι

Και έβαζε και έβαζε και έβαζε. Και δεν σταματούσε. Ο Ταϊρίς Ράις στο 36′ του ευρωντέρμπι τον Δεκέμβρη του 2019, στην τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στην έδρα του για την Ευρώπη, είχε ήδη 34 πόντους.

«Κερασάκι στην τούρτα» οι επτά ακόμα που έβαλε στην παράταση της ΜΑΤΣΑΡΑΣ τότε για να κάνει career high και μία από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις όλων των εποχών (από το 2000 και μετά) σκοραρίσματος.