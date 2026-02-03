Φίλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν από νωρίς στο γήπεδο, παρακολουθούσαν το θρίλερ στο Ντουμπάι και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τρίποντο του Φουρνιέ.

Το γαλλικό «φιλί της ζωής» από τον Εβάν Φουρνιέ δεν έφτασε στον κακό αμυντικά Ολυμπιακό στο Ντουμπάι για να αποδράσει αφού η παρέα των Καμπενγέλε και Μπέικον «γέλασε καλύτερα γιατί γέλασε τελευταία». Έφερε όμως μία μείξη συναισθημάτων στους φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν από νωρίς στο «Telekom Center Athens» για το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Γνωστή η αντιπαλότητα ανάμεσα σε «πράσινος» και κόκκινους, η οποία είθε να παραμένει σε υγιή πλαίσια εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ και να μην ξεφεύγει. Εκτός των άλλων είναι και ανταγωνιστές σε μία κοινή λίγκα με κοινούς στόχους και φιλοδοξίες.

Οι εντός έδρας αγώνες της «σταχτοπούτας» Ντουμπάι BC στη Euroleague, συνηθίζεται να κάνουν το τζάμπολ τους στο πρόγραμμα πριν από κάθε άλλο παιχνίδι. Όπως συνέβη και στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής, λόγω και της διαφοράς ώρας αλλά και της εν γένει κουλτούρας εκεί.

Το τζάμπολ στην Coca Cola Arena είχε προγραμματιστεί για τις 18:00 ώρα Ελλάδος και συνεπώς οι «πράσινοι» που έφτασαν νωρίς στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Ρεάλ, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από τα κινητά τους, το φινάλε της απαιτητικής «ερυθρόλευκης» αποστολής στο Ντουμπάι. Και συνεπώς και εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Από τα επιφωνήματα ενθουσιασμού και ικανοποίησης με τα άστοχα σουτ των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, στο… σοκ εν τέλει με τον Γάλλο που έστειλε το ματς στην παράταση, αφού η ιαχή για το σουτ του Μπέικον δεν κράτησε αρκετά μιας και ήταν εκπρόθεσμο.

Ο Ολυμπιακός βέβαια «αχρήστευσε» την δεύτερη ευκαιρία που έδωσε στον εαυτό του για να φτάσει σε έκτη σερί νίκη, κάτι που φυσικά και χαροποίησε τους «πράσινους».