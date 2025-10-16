Ο Ολυμπιακός τα βρήκε… σκούρα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Μακάμπι με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εξηγεί το γιατί.

Ο Ολυμπιακός έχει σημαντικές απουσίες και απέναντί του μία ομάδα που επουδενί του ταιριάζει. Με την εμφάνισή του στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα στο Βελιγράδι μάλιστα στο πλαίσιο της 5ης στροφής της Euroleague, έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.

Οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε 10 λάθη σε 20 λεπτά, έδωσαν εύκολα καλάθια στους Ισραηλινούς που ούτως ή άλλως αρέσκονται να τρέχουν το ανοιχτό γήπεδο και έτσι πήγαν στην ανάπαυλα με έλλειμα οκτώ πόντων (48-40), εξαιτίας και του δίποντου του Λόνι Γουόκερ σε νεκρό χρόνο.

Όπως ήταν λογικό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν ευχαριστημένος από την παρουσία της ομάδας του, κάτι που επεσήμανε στις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν την επανέρξη του αγώνα. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε εξήγησε το ζήτημα που προέκυψε.

«Είχαμε 10 λάθη που είναι ένα απαράδεκτο νούμερο για αυτό το επίπεδο σε 20 λεπτά. Νομίζω πως είχαμε οκτώ (9 είναι η αλήθεια) σε 15′. Όταν δεν προστατεύεις την μπάλα, δεν εκτελείς καλά, τους δίνεις την ευκαιρία άλλη ομάδα να βγουν στο τρανζίσιον όπου και είναι πολύ καλή ομάδα.

Ζοριζόμαστε και στις δύο πλευρές. Πρέπει να εκτελέσουμε καλύτερα χωρίς να πουλάμε την μπάλα και να παίξουμε απλά καλύτερη άμυνα», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κάμερα της διοργανώτριας αρχής, πριν το παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρώτης μέρας της 5ης στροφής, συνεχιστεί.