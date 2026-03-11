Οι νέες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν δείχνουν ότι ο Ματίας Λεσόρ θα παίξει με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (12/03, 22:00). Σε μία «επιστροφή», μετά από αρκετούς μήνες!

Επιστροφή Ματίας Λεσόρ, απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας (12/03, 22:00); Όλα δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πολύ εφικτό σενάριο.

Ο Γάλλος σέντερ έχει μπει στις ομαδικές προπονήσεις, πηγαίνει ολοένα και καλύτερα και είναι έτοιμος για το comeback!

Τουλάχιστον, αυτό ακριβώς δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, όταν ρωτήθηκε στη Media Day, αφού τόνισε πως σε λίγες ώρες θα έχει στη διάθεσή του τον αθλητή του.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, θα μιλάμε για ένα μεγάλο «τέλος» στην αναμονή του Ματίας Λεσόρ. Ας μην ξεχνάμε, πως για να βρούμε την τελευταία του συμμετοχή, θα πρέπει να γυρίσουμε αρκετούς μήνες πίσω!

Πότε είδαμε τον Ματίας Λεσόρ τελευταία φορά να παίζει;

Ήταν 19 Δεκεμβρίου του 2024, όταν ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, σε ένα ματς απέναντι στην Μπασκόνια.

Από την αρχή, όλοι κατάλαβαν πως μιλάμε για μία πολύ σοβαρή «ζημιά», αφού τα replay δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά.

Έπειτα από λίγες στιγμές, έγινε γνωστό πως ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα περόνης και θα απουσιάσει περίπου για τέσσερις μήνες.

Ο δύσκολος δρόμος της αποθεραπείας ξεκίνησε και τελικά, ο Ματίας Λεσόρ έπαιξε ξανά, πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Στο Final-4, ακόμα και αν ήταν ανέτοιμος, o Εργκίν Αταμάν τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο. Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά έπαιξε περίπου 15 λεπτά, ενώ στον μικρό τελικό με τον Ολυμπιακό περίπου 20’.

Σε αυτά τα ματς, ο Ματίας Λεσόρ είχε 9.5 πόντους μέσο όρο και όλα έδειχναν, πως αν και ήρθε πρόωρα η επιστροφή του ήταν απόλυτα έτοιμος.

Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε και ο Γάλλος σέντερ, αποδείχθηκε πως θα έπρεπε να παραμείνει στα «πιτς», για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τη φετινή σεζόν δεν έχει παίξει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Επομένως, η τελευταία του εμφάνιση «τοποθετείται» στις 25 Μαΐου του 2025, αλλά όλα δείχνουν πως σε λίγες ώρες θα τον ξαναδούμε στο παρκέ.