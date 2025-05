Η Μονακό παρουσίασε έκδοση ομάδας Βασίλη Σπανούλη. Κι ας μην επέλεξε ο ίδιος το ρόστερ, εκείνους με τους οποίους θα παλέψει. Στην παρθενική του εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «επίσημης Αγαπημένης» σώπασε όλες τις… Κασσάνδρες του δοσμένου χρίσματος λόγω του πρότερου επιτυχημένου βίου του.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε ένα ταλαντούχο και προικισμένο σύνολο μεσούσης της σεζόν και έθεσε ως προτεραιότητα να το κάνει ομάδα. Να… βουτήξει τη Μονακό στο winning mentality που τον διακατέχει, να την μυήσει στην επιτυχία. Και τα κατάφερε.

Πλήγωσε στον ημιτελικό τον Θρύλο του και φλέρταρε στην πρώτη του σεζόν με την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει όλο το μέλλον μπροστά του, ακόμα και ο Νικολό Μέλι, αντίπαλός του στον τελικό, δήλωσε στους Betarades πως περιμένει να γίνει ένας τεράστιος προπονητής.

Την φιλοσοφία του ο Βασίλης Σπανούλης, πέρα από το παρκέ, την βγάζει και εκτός αυτού. Ένα χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι το πώς μεταβολίζει την ήττα. Και ο Βασίλης Σπανούλης ξέρει και να χάνει αφού την μετατρέπει σε κίνητρο, καύσιμο για τη συνέχεια. Το παρακάτω βίντεο προς… επίρρωση των παραπάνω.

Λίγες στιγμές αφότου ο Έλληνας τεχνικός είχε ολοκληρώσει τον πρώτο του τελικό ως head coach βλέποντας την Φενέρμπαχτσε να φτάνει δίκαια μέχρι το βαρύτιμο τρόπαιο, δεν… κρύφτηκε. Κάθε άλλο.

Έμεινε μπροστά από την είσοδο για τα αποδυτήρια και είδε τον Μαχμούτογλου να δίνει την κούπα στον Γκούντουριτς για να την σηκώσει στον… ουρανό της Etihad Arena. Χειροκρότησε αυθόρμητα, αναγνώρισε την ανωτερώτητα του αντιπάλου.

Και είδε τη στέψη των «καναρινιών», φευγαλέα. Υπέβαλε τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία ούτως ώστε να του μείνει η εικόνα ανεξίτηλη. Για να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο ούτως ώστε σύντομα, να βρεθεί εκείνος στη θέση του Γιασικεβίτσιους. Το βίωμα δεν σβήνει, δεν ξεθωριάζει.

Vassilis Spanoulis stopped in the corner before heading to the locker room, just to watch Fenerbahce lift the trophy — a small Abu Dhabi moment from my phone.



Simple, but powerful. You can tell he’s going to use that as motivation for the next few years. pic.twitter.com/lcZiHOsNIu