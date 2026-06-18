Ο ΠΑΟΚ (και ο Αντρέα Τρινκιέρι) έθεσαν σε εφαρμογή μία συνεργασία που ήταν να συμβεί πριν από 13 χρόνια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ…

Με ένα καταπληκτικό βίντεο, ο ΠΑΟΚ πήρε το… αίμα του πίσω για την απλότητα με την οποία «προετοίμασε» την ανακοίνωση του Νικ Καλάθη. Η ουσία βέβαια είναι πως ο «Δικέφαλος» της νέας εποχής, έπεισε και έφερε στη Θεσσαλονίκη έναν εκ των πιο χαρισματικών και ποιοτικών PG που έχουν αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά παρκέ. Και ο πληθωρικός σε όλα τα με το έντονο και ιδιαίτερο ταμπεραμέντο Αντρέα Τρινκιέρι, το γνωρίζει άριστα.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που εξετάζοντας και την ενίσχυση του ελληνικού κορμού μεταξύ άλλων, τον ζήτησε από τη διοίκηση Μυστακίδη, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι γείτονες στην πατρίδα του Τρινκιέρι. Κερδίζοντας την δίχως Ομπράντοβιτς Παρτιζάν που του είχε κάνει πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του.

Μία συνεργασία που αποκτά πλέον σάρκα και οστά έστω και με χρονοκαθυστέρηση 13 χρόνων αφού Καλάθης και Τρινκιέρι λίγο έλειψε να δουλέψουν μαζί το καλοκαίρι του 2013.

Ο ομογενής γκαρντ από τη Φλόριντα όμως που αποδεχόταν την κλήση από το εθνόσημο με κάθε ευκαιρία, δεν ενίσχυσε την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» εκείνο το καλοκαίρι ενόψει Ευρωμπάσκετ 2013 καθώς είχε γεννηθεί ο γιος του λίγες εβδομάδες πριν και με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Ρωσία, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του.

Συνεπώς ο Αντρέα Τρνικιέρι δεν μπόρεσε να υπολογίζει στις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του Νικ Καλάθη σε εκείνο το τουρνουά χαμηλών πτήσεων της Εθνικής ομάδας. Τούτη τη φορά βέβαια δεν του ξέφυγε.

Τον Απρίλη του 2013 βέβαια και πριν λάβουν χώρα τα προαναφερθέντα, ο «Bold eagle» της Φενέρ και φιλαράκι του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, είχε παραχωρήσει συνέντευξη για χάρη της FIBA, δηλώνοντας ανυπόμονος για την επικείμενη συνεργασία του με τον Μιλανέζο τεχνικό.

«Ανυπομονώ για τη συνεργασία με τον νέο προπονητή (σ.σ. Τρινκιέρι). Έχουμε μιλήσει μαζί αρκετά και έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια του στην Καντού. Πιστεύω πως είναι ένας εξαιρετικός προπονητής».

Η τότε διοίκηση της ΕΟΚ βέβαια αποφάσισε να… αδειάσει τον νυν προπονητή του ΠΑΟΚ στα «κρύα του λουτρού» τον Ιούνιο του 2014 αν και είχε συμβόλαιο με την Ομοσπονδία, φέρνοντας τον Φώτη Κατσικάρη στη θέση του.

Στον ΠΑΟΚ λοιπόν εφάρμοσαν – με τις ευλογίες και των δύο – μία σύμπραξη που άργησε 13 χρόνια να έρθει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως…