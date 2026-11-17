Μετά από μία πολύ πετυχημένη περίοδο στον Ολυμπιακό, ο Σακίλ ΜακΚίσικ δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ένας από τους μακροβιότερους ξένους στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού και δη Αμερικανούς ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στα «ερυθρόλευκα» με τον πλέον πετυχημένο τρόπο. Όπως του άρμοζε και του άξιζε για την προσπάθεια που είχε καταβάλει από το 2020 όταν και ανέλαβε ο κόουτς Μπαρτζώκας στο τιμόνι της ομάδας.

Ο «Σακ Ατάκ» των ερυθρολεύκων αφού στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης έπειτα από τόσες φορές που είχε φτάσει στην πηγή αλλά δεν είχε πιει νερό, ήταν ανάμεσα στους πιστούς στρατιώτες που ο καθένας για τον δικό του λόγο, σήκωσαν πανιά και αποχώρησαν το περασμένο καλοκαίρι.

Με περιορισμένο χρόνο και ρόλο συμμετοχής αλλά πάντοτε ετοιμοπόλενος να προσθέσει ενέργεια στο παρκέ και να εμβολίσει κάθετα την αντίπαλη ομάδα, ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε χάσει τη θέση του στο ελληνικό ροτέισον. Παρόλα αυτά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρέμενε σημαντικός για την ομάδα του Πειραιά αν και δεν ήταν γκαρντ φόργουορντ πρώτης γραμμής πλέον.

Απαλλαγμένος από το βάρος της ημιτελής δουλειάς, έκρινε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσει βλέποντας πως όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν όλο και πιο δύσκολο για τον ίδιο να βρει χώρο. Αν και με τους τραυματισμούς και τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός μέσα στον Νοέμβρη, ο «Σακ» θα ήταν χρήσιμος.

Με την Τουρκ Τέλεκομ πάντως στο EuroCup και την Τουρκία, αποδεικνύει ότι αντέχει ακόμα. Ο Αμερικανός με την τρομερή ιστορία και τη μεγάλη καρδιά που αγαπήθηκε από τους φίλους της ομάδας αλλά και αμφισβητήθηκε ανά περιόδους, έχει γράψει ήδη 13 συμμετοχές με το σύνολο του Τσαν.

Και αν κάτι ξεχωρίζει από τους αριθμούς του, είναι το ποσοστό με το οποίο εκτελεί στην Ευρώπη πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σουτάρει με το εντυπωσιακό 57.1%, όντας στο Top10 της γενικευμένης λίστας, η οποία αν περιοριστεί βάσει προσπαθειών (δύο και πάνω ανά ματς), σκαρφαλώνει ακόμα πιο ψηλά. Και πιο συγκεκριμένα έρχεται στο #5 των πιο εύστοχων παικτών από το τρίποντο, πίσω από τους Τιλ Πάπε (62.5%), Σπίσου και Ουόλ (60%), Ρομαντσένκο (59.3%) και Μπράουν (58.3%) με το εντυπωσιακό 2.8 στις 4.8 προσπάθειες ανά παιχνίδι.

Ο ΜακΚίσικ από πλευράς του ευστοχεί σε 1.3 τρίποντα από τα 2.3 που εκτελεί, ποσοστό που πέφτει αρκετά βέβαια στην Τουρκία όπου έχει 27.3%. Στις 7 σεζόν συνολικά που αγωνίστηκε στο Λιμάνι, δεν ήταν και ο πιο σταθερός σουτέρ τριών πόντων (31.3%). Αν το έκανε βέβαια κι αυτό με την ίδια συνέπεια που προσέφερε στο κομμάτι της αθλητικότητας και της άμυνας, δεν θα έφευγε ίσως ποτέ.