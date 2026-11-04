Το «μαγικό» άγγιγμα του Μουρ που εμφανίστηκε ως ο από μηχανής θεός το βράδυ της Τρίτης (3/11) στο Παλατάκι, έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά του ΠΑΟΚ σε ένα τρελό και παλαβό ματς με τη Ρόμα.

Όσο ο «Δικέφαλος» ψάχνει τους αυτοματισμούς του μετά από ένα σαρωτικό καλοκαίρι και την αγωνιστική του ταυτότητα, παρουσιάζει στο παρκέ διάφορα πρόσωπα. Από μία ομάδα που μπορεί το Σάββατο να παίξει… ξύλο και να κρατήσει τον αντίπαλό του στους 53 πόντους, σε μία… μηχανή που θα σταματήσει στους 113 πόντους τρεις μέρες αργότερα. Η ίδια ομάδα, το ίδιο ρόστερ.

Από το πρώτο 20λεπτο είχε φανεί που θα πάει το ματς και που θα κριθεί αφού οι δύο ομάδες είχαν πετύχει στο σύνολό τους, περισσότερους πόντους από ότι σημείωσαν ΠΑΟΚ και Ηρακλής στο Ιβανώφειο σε 40′ αγώνα. Και απέμενε ένα δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ σμπαράλιασε με τη συνδρομή της Ρόμα το απόλυτο ρεκόρ πόντων σε αγώνα του Eurocup που βαστούσε από τον Οκτώβρη του 2024 (Γκραν Καναρια – Ουλμ 125-74), σημειώνοντας νέο με 224 πόντους #paokbc #roma #eurocup — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) November 3, 2026

ΠΑΟΚ και Ρόμα δνε έκοψαν ταχύτητα, πήγαν με τα… φρένα σπασμένα μέχρι τέλους και εν τέλει, σμπαράλιασαν το απόλυτο ρεκόρ του EuroCup σε παραγωγή πόντων χωρίς παράταση. Όχι στο όριο αλλά με άνεση. Για την ακρίβεια, το είχαν ήδη κάνει από το 34′.

Το κοντέρ σταμάτησε στους 224 πόντους, αφήνοντας πίσω την μέχρι πρότινος κορυφαία επίδοση. Η οποία είχε σημειωθεί δύο χρόνια πίσω σε ισπανικό έδαφος και πιο συγκεκριμένα στην ευρεία επικράτηση της Γκραν Κανάρια απέναντι στην Ουλμ (125-78).