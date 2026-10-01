Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει αυτό το χάρισμα της αμεσότητας και της ειλικρίνειας που μετατρέπουν αυτόματα κάθε δήλωσή του, σε… είδηση.

Η ώρα ήταν περίπου 22:00 στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου του ΠΑΟΚ που λίγα λεπτά πριν, έσφιζε από ζωή. Η Μανρέσα «μακιγιάρισε» την εμφανή διαφορά ποιότητας σε ατομικό επίπεδο για σχεδόν 30 λεπτά κόντρα στον πολύ φιλόδοξο ΠΑΟΚ μέχρι ο Μπριν Ταϊρί πάρει… μπροστά και «καθαρίσει την μπουγάδα» στην τελευταία περίοδο.

Οι Ισπανοί του διαβασμένοι Οκάμπος δεν προσγείωσαν τον «δικέφαλο» στην πραγματικότητα της διοργάνωσης στην οποία ανήκουν αφού το ματς το πήρε, πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 93-78, πλην όμως αποτέλεσε μία ειδοποίηση στο… κινητό του Τρινκιέρι την οποία περίμενε ο Ιταλός τεχνικός όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του.

«Έχουμε αξίες και κουλτούρα, το ξέρουμε. Όμως περίμενα αυτήν την εξέλιξη στον αγώνα», είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Χωρίς αρκετή διάθεση για πομπώδεις τίτλους, ως συνήθως δίνει και αποφεύγοντας να σχολιάσει το οτιδήποτε όσον αφορά τη νέα προσθήκη που ακούει στο όνομα Μοτιεγιούνας, ο Αντρέα Τρινκιέρι παραδέχθηκε ότι ο αντίπαλος προπονητής στάθηκε καλύτερα από τον ίδιο στα καθήκοντά τους.

Εκείνος όμως υπηρέτησε τον ρόλο εκείνου που κάθεται στον προπονητικό θώκο, έτσι όπως εκείνος τον όρισε. Και αυτό έδωσε το θετικό αποτέλεσμα στον ΠΑΟΚ στην επιστροφή του στο EuroCup μετά από μία δεκαετία και βάλε…

«Στο τέλος της ημέρας, η δουλειά του προπονητή είναι να διαβάζει το κίνητρο κάθε παίκτη. Και το ήξερα για εκείνους (σ.σ. Γκρέι και Ταϊρί στους οποίους είχε αναφερθεί νωρίτερα ως καταλυτικούς παίκτες κατά το αρχικό του σχόλιο) διότι ήταν έξω λόγω τραυματισμού για έναν μήνα και είχαν έξτρα κίνητρο.

Απλά δεν χρειαζόταν να τους προσθέσω πίεση αλλά να αφήσω το παιχνίδι να έρθει σε εκείνους», τόνισε αφότου είχε απαντήσει ο ίδιος σε ένα δίλημμα που έβαλε εκείνος στον εαυτό του.

«Αν έρθει κάποιος εδώ και μου πει ‘υπέγραψε σε αυτό το χαρτί και θα κερδίσεις όλα τα παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο’, τότε θα υπέγραφα με το ίδιο μου το αίμα». Είναι μια κατηγορία μόνος του ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο ιδανικός ίσως άνθρωπος για αυτή τη θέση.