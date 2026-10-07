Ο ΠΑΟΚ κράτησε την ουσία με την Μπόσνα και ονειρεύεται αν και έχει δρόμο ακόμα να διανύσει, συμμετέχοντας σε κάποιο… παιχνίδι αρριθμητικής.

Ο ΠΑΟΚ του Τρινκιέρι και του Μυστακίδη στέλνει χαιρετίσματα στην εξουσία, έχοντας κάνει τον κόσμο του ανυπόμονο. Για έμπρακτες αποδείξεις – σαν τη βόμβα που έριξε στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ – και πομπώδεις παραστάσεις.

Μόνο εύκολο όμως δεν είναι αυτό να συμβεί στην εκκίνηση αυτού του μαραθωνίου όπως φάνηκε και στο Σαράγεβο με την Μπόσνα. Σε έναν τόπο μαρτυρικό όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ ο ηγέτης του Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ λερώθηκε αλλά επιβίωσε. Καρδιοχτύπησε αλλά άντεξε για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε έναν σκληροτράχηλο αντίπλο που του έβαλε… ζόρια στο μπρα ντε φερ.

Αυτό που μετράει όμως σε τούτη τη φάση της σεζόν είναι να… γεμίζει το σακούλι και ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει. Έστω κι αν χρειάστηκε τον φανταστικό Μπριν Ταϊρί στην πρεμιέρα με τη Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη, το step up του Καλάθη και το μεγάλο τρίποντο του Όσμαν στη Μύκονο προς το τέλος του ματς καθώς και to ψύχραιμο χέρι του Ταϊρί σε συνδυασμό με το σίδερο που βρήκε η μπάλα δις στο φινάλε του θρίλερ στο Σαράγεβο, το οποίο θα μπορούσε να είχε άλλη κατάληξη. Στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο ΠΑΟΚ απέδρασε από το διπλό, αναγκάζοντας το αουτσάιντερ Μπόσνα να υπάρξει στο ίδιος έργο (της), θεατής. Όπως και μία εβδομάδα νωρίτερα, έτσι και πριν από μερικές ώρες ηττήθηκε με το ίδιο ακριβώς σκορ 75-72. Με τη διαφορά πως ο Γιάραμαζ το έβαλε σε νεκρό χρόνο και… τέζαρε την Μπόσνα ενώ οι Πιπς και Τάλιτς δεν βρήκανν στόχο για να… σπάσουν το 75-72.

Την επόμενη αγωνιστική οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν στη Λιθουανία για να παίξουν με τη Λιετκαμπέλις ενώ η Μπόσνα του άλλοτε Βόσνιου παίκτη της ΑΕΚ, Άτιτς, παίζει εκτός έδρας στη Γερμανία με την Ουλμ.