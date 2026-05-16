Μία ακόμα κίνηση που υποδεικνύει ότι δεν έρχεται αλλά ήρθε έκανε ο ΠΑΟΚ με τη σύναψη συμφωνίας με τον Νικ Καλάθη. Το στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα και η (καθόλου τυχαία) βιασύνη.

Όλο το φάσμα του ελληνικού κορμού σκοπεύει να καλύψει ο ΠΑΟΚ, έχοντας ρίξει το βάρος στην εγχώρια αγορά που «χτυπήσει» τους ξένους που θα τον εκτοξεύσουν σε αυτή τη νέα εποχή. Και αφού εξασφάλισε τα νιάτα (Μπαζίνας), ο «Δικέφαλος του Βορρά» επένδυσε στην εμπειρία και τα… χιλιόμετρα με τον Νικ Καλάθη.

Οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν τον κορυφαίο πασέρ (2266) διαρχονικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης που αποτελεί και τον κορυφαίο κλέφτη αυτής, δείγμα της πρόθεσης του ΠΑΟΚ να δυναμώσει άμεσα καλύπτωντας τις υψηλές προσδοκίες.

Όλα αυτά για έναν μπασκετικό ΠΑΟΚ που με την «σφραγίδα» και την οικονονική άνεση του κ. Μυστακίδη, κινείται ταχύτατα όχι μόνο θέλοντας να προλάβει πιθανούς μνηστήρες στις πιο περιορισμένες εγχώριες λύσεις αλλά και επιθυμώντας να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς αντιπάλους και διοργανώσεις ότι «δεν ερχόμαστε αλλά ήρθαμε».

Λειτουργώντας δηλαδή ως μοχλό πίεσης και διαπραγμάτευσης προς επόμενους στόχους και ενώσεις των οποίων χτυπάει πλέον δυνατά την πόρτα όπως είναι η Euroleague.

Η πλευρά του ΠΑΟΚ λοιπόν έδωσε τα χέρια με τον Νικ Καλάθη, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την Covid-19 περίοδο και τις δυο θητείες του στον Παναθηναϊκό.

Καθοριστικός παράγοντας στην επίτευξη της συμφωνίας με τον ομογενή γκαρντ που έχει τιμήσει τη φανέλα με το εθνόσημο πολλά καλοκαίρια, ήταν η διάρκεια του συμβολαίου που του πρόσφεραν οι Θεσσαλονικείς. Καθώς βρίσκεται στη δύση της καριέρας του και τα 37 του χρόνια, παρά την τεράστια αξία του και αφού μιλάμε για business, δύσκολα θα έβρισκε μία ομάδα που θα τον εξασφάλιζε για την επόμενη διετία, πριν το… κατώφλι δηλαδή των 40.

Υπό τη σκέψη της καταπόνησης και των τραυματισμών, ο Καλάθης είχε υπογράψει με την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26. Και ενώ είχε στα χέρια του πρόταση για παραμονή στο Βελιγράδι με ελαφρώς περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που ο ΠΑΟΚ του έδωσε (1,8 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια), επέλεξε τη Θεσσαλονίκη λόγω «ασφάλειας» και διάρκειας.

Μέσα στο… μούλτι των σκέψεών του, αναμφίβολα έπαιξε ρόλο και η απουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον προπονητικό θώκο της Παρτιζάν, μιας και ο «άρχοντας των δατυλιδιών» αποτελούσε κομβικός παράγοντας σε κάθε διαπραγμάτευση των «Πλάβι» και βασικός λόγος για να συμφωνήσει κάποιος παίκτης να φορέσει τη φανέλα της Παρτιζάν.