Ο Ρίτσαρντ Σιάο εμφανίστηκε κόντρα στην Νεπτούντας με μία customized μπουζάρα γεμάτη… Άρη και για την οποία «ευθύνεται» ένας παίκτης της ομάδας΄.

Το τελευταίο διάστημα ο Άρης δείχνει πως βαδίζει αγωνιστικά σε (πιο) σωστές «ράγες». Η υπόθεση «συνέχεια στην Ευρώπη» από χαμένη έχει μετατραπεί σε… παίζεται με τελικό στη Ρουμανία σε λίγες μέρες ενώ ήρθε σαν «κερασάκι» στο γλυκό που ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη και η σπουδαία επικράτηση επί του Κυπελλούχου Ελλάδας και σαφώς πιο ισχυρού σε κάθε επίπεδο, Παναθηναϊκού.

Από το καλοκαίρι κιόλας με την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου στον Ρίτσαρντ Σιάο και ορισμένες κινήσεις που έγιναν, επικρατεί ένα παρατεταμένο κλίμα ευφορίας με εξαίρεση ένα διάστημα στις αρχές της σεζόν όταν οι αγωνιστικές επιλογές δεν απέδιδαν.

Πλέον όμως με άλλον «τιμονιέρη», ο Άρης δείχνει πως πορεύεται σε πιο «ασφαλή» νερά. Ως γνωστόν βέβαια μία αγωνιστική πρόοδος, ξεκινά από τα ενδότερα και το κλίμα που υπάρχει. Για το οποίο έχουν φροντίσει αρκετοί άνθρωποι. Αλλά και κάποιες ενέργειες, άλλες πιο μικρές και άλλες πιο μεγάλες.

Μία από αυτές έγινε με πρωτοβουλία ενός παίκτη που περίμενε πως και πως την ώρα και τη στιγμή που θα φορούσε τη φανέλα του άλλοτε «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ, η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνον. Παλικάρι όμως που είναι, δεν τα έβαλε κάτω.

Ο Γιώργος Τανούλης που παραχωρήθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη, ήταν ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για τους Θεσσαλονικείς. Η επίμονη όμως φύση του, δεν τον άφησαν να «λυγίσει» από τον σοβαρό τραυματισμό (ρήξη πρόσθιου χιαστού). Το «μέσα» του με πάρα πολλές ώρες δουλειάς για να ανεβάζει διαρκώς στροφές αλλά και η «οικογένεια» του Άρη.

Συμπαίκτες και μέλη της διοίκησης στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του νεαρού άσου ο οποίος ξέρει να εκτιμά. Και γι’ αυτό υλοποίησε την ιδέα που του «σφηνώθηκε» στο μυαλό. Τα τελευταία χρόνια οι customized μπλούζες έχουν κερδίσει μεγάλη απήχηση, φορεμένες από τους πρωταγωνιστές. Λεσόρ, Χουάντσο, Φουρνιέ είναι μονάχα λίγοι από εκείνους που τις… λανσάρουν σε αεροδρόμια, γήπεδα και όχι μόνο.

Ο Γιώργος Τανούλης λοιπόν έφτιαξε και μοίρασε στους συμπαίκτες του από μία μπλούζα ως ευχαριστήριο δώρο για την στήριξη που έλαβε. Όπως μία παρέλαβε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ που ήταν γνωστό ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό και τη Νεπτούνας. Παρότι μετρημένος έως και ντροπαλός σε αυτά, ο Τανούλης του έδωσε εν τέλει την μπλούζα με τους legends του Άρη και ο Σιάο ξετρελάθηκε σε βαθμό που τη φόρεσε στο παιχνίδι για το EuroCup, όπου ο Άρης μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο. Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Ιωαννίδη και τα υπόλοιπα παιδιά.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης παρότι δεν μένει μόνιμα στην πόλη και σαν κουλτούρα απέχει παρασάγγας απ’ ότι συμβαίνει στα μέρη μας και την τυχόν πιο προσωπική σχέση που αναπτύσσουν κάποιοι μεγαλομέτοχοι με τους παίκτες, είχε δείξει και στην περίπτωση του Γιώργου Τανούλη πόσο ενήμερος είναι.

Κάθε φορά που έρχεται στο γήπεδο και τον βλέπει, τον ρωτά για την κατάσταση της υγείας του και του εύχεται ταχεία ανάρρωση, τονίζοντας πως τον περιμένει στο παρκέ με την αθλητική του περιβολή, ετοιμοπόλεμο.

Το κλίμα στον «θεό του πολέμου» κάθε άλλο παρά τέτοιο είναι, γεγονός που έχει πολυεπίπεδο αντίκρυσμα.