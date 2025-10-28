Απίστευτο σκηνικό στη Γλυφάδα με παίκτη του Πανιωνίου να κάνει τους διαιτητές από τρεις… δύο.

Τον ουρανό… σφοντύλι είδε ένας εκ των τριών διαιτητών στην αναμέτρηση του Πανιώνιου με την Τρέντο για το EuroCup στο Κλειστό της Γλυφάδας το βράδυ της Τρίτης (28/10) στο ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στον πάγκο των Νεοσμυρνιωτών.

Και δεν συνέβη από κάποιον οπαδό στην κερκίδα που παρεκτράπηκε αλλά από παίκτη. Δεν το ήθελε βέβαια, άθελά του.

Ένα σπάνιο σκηνικό συνέβη στην αναμέτρηση του Πανιώνιου κόντρα στην ιταλική Τρέντο του Μάσιμο Καντσελιέρι. Παιχνίδι το οποίο έλεγχαν οι γηπεδούχοι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, όμως είδαν την αντίπαλη ομάδα να αντιδρά και να «κλέβει» τη χαρά μιας πετυχημένης εκκίνησης. Που ήταν κοντά παρά τις απουσίες. Και το αρνητικό σερί των «κυανέρυθρων» σε Ελλάδα και Ευρώπη μεγαλώνει.

Το… κουλό βέβαια με την εν λόγω αναμέτρηση δεν ήταν αμιγώς αγωνιστικό. Πιο συγκεκριμένα, στα 4’45” για το τέλος του αγώνα, ο Μαξ Κρούζερ «τράκαρε» άθελά του με έναν εκ των τριών διαιτητών στην αναμέτρηση, πηγαίνοντας προς τα πίσω. Δεν τον είδε και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Εκείνος άμεσα σωριάστηκε στο παρκέ, δέχθηκε την ιατρική βοήθεια όμως δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.

Κάπως έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με δύο διαιτητές. Τρομερό απρόοπτο στο παιχνίδι του Πανιωνίου που το πάλεψε αρκετά όμως δεν λέει να σηκώσει κεφάλι.