Στροφή 180 μοιρών για τον Μήτρου-Λονγκ και τον Άρη, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί σε μια σεζόν… προκλήσεων.

Ο καλοκαιρινός μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη κύλησε με τυμπανοκρουσίες και έως έναν βαθμό… απρόσμενα. Η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη άλλαξε τις αρχικές εκτιμήσεις του μπάτζετ, με άλλες περιπτώσεις όπως αυτή του Τολιόπουλου να προκύπτουν. Ο «Pistobilly» κατά τον Χουάντσο, ναι μεν ήταν πάντοτε στα ραντάρ του άλλοτε Αυτοκράτορα για να επιστρέψει, αφού αυτή ήταν και η δική του επιθυμία, όμως οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν ήταν με το μέρος τους μιας και άνηκε στον Παναθηναϊκό.

Και ξαφνικά εκεί που ο Άρης είχε ανάγκες στην περιφερειακή του γραμμή, τη… γέμισε και ο υπεραπαραίτητος Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ της περιόδου 2025-26 που επέκτεινε το συμβόλαιό του νωρίς μέσα στο καλοκαίρι μέχρι το 2028, έμοιαζε μετέωρος. Σε βαθμό που είχε ζητηθεί στην πλευρά του παίκτη, να γίνει αναζήτηση συναινετικής λύσης και να βρεθεί ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Με τη μορφή δανεισμού αρχικά και… βλέπουμε.

Και ενώ οι φήμες μέχρι να έρθει η ώρα της προετοιμασίας των κιτρονόμαυρων ολοένα και πλήθαιναν, ιδίως στα τέλη Ιούλη-αρχές Αυγούστου, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ όχι απλά παραμένει στο ρόστερ του Άρη αλλά έχει κερδίσει αρκετούς πόντους. Και αυτό οφείλεται στη δική του «μετάλλαξη».

Οι όποιες προοπτικές προέκυψαν (Ελλάδα και Ευρώπη), δεν γέμιζαν το μάτι του παίκτη που ήθελε να το παλέψει. Κι αυτό κάνει, κάτι που βγαίνει προς τα έξω.

Ο διεθνής Ελληνοκαναδός γκαρντ, πείσμωσε από τη νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργήθηκε, κατανόησε ότι έπρεπε να αλλάξει τη νοοτροπία του και να εστιάσει σε στοιχεία του παιχνιδιού που δεν αρέσουν απλά στον Βασίλη Σπανούλη αλλά αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και ίσως λείπουν από το ταλαντούχο ρόστερ της ομάδας. Ποια είναι αυτά; Η προσωπική άμυνα στα γκαρντ, με διαρκές και συνεχές-εξαντλητικό πρέσινγκ στον αντίπαλο πλειμέικερ σε βαθμό που να τον οδηγεί σε λάθη, μικραίνοντάς του παράλληλα το γήπεδο.

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ αντιμετώπισε την όλη συνθήκη με πείσμα και έχοντας για προίκα την πρότερη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη σε Περιστέρι και Εθνική ομάδα, κατανόησε ότι εδώ στον Άρη είναι μια διαφορετική κατάσταση. Συνεπώς έπρεπε να προσαρμοστεί, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος της επιβίωσης στο ρόστερ και το έμψυχο δυναμικό των Θεσσαλονικέων τουλάχιστον για την περίοδο 2026-27.

Με όλες αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν, ο Άρης μπορούσε και μπορεί να βρει σκορ με μεγαλύτερη συχνότητα/αποτελεσματικότητα από άλλους γκαρντ. Κάτι που κατανόησε και ο ίδιος ο παίκτης, αλλάζοντας άμεσα τις αγωνιστικές του προτεραιότητες. Και αυτό φάνηκε από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας και «καθρεφτίστηκε» φυσικά στην πολύ ενθαρρυντική (το λιγότερο) εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στα πρώτα του παιχνίδια – ανοιχτά προς το κοινό και τηλεοπτικά – στο διεθνές τουρνουά της Κύπρου.

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ που έβγαζε τόσα χρόνια το… ψωμί του κουβαλώντας την μπάλα και δημιουργώντας κυρίως για τον εαυτό του, λαμβάνοντας ενίοτε μεγάλο αριθμό προσπαθειών σε ένα παιχνίδι, ήταν ανάγκη να μπει σε ένα διαφορετικό καλούπι. Μονόδρομος για την ακρίβεια αφού ο χρόνος του μόνο εγγυημένος δεν ήταν και του είχε μεταφερθεί αρχικώς πως μάλλον, δεν χωράει στα πλάνα. Σε σχέση τουλάχιστον με τον ρόλο που είχε στο ροτέισον μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες.

Η μεταστροφή ήταν αναγκαία και τη στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις. Οι ατέλειωτες – υπό περιπτώσεις – ντρίμπλες για να δημιουργήσει τις συνθήκες, έγιναν pass-first πεποίθηση, με μπάσκετ σωστών αποστάσεων. Και αμυντική προσήλωση, βγάζοντας το… λάδι στον αντίπαλο χειριστή.

Ο τραυματισμός του Ντιμιτρίεβιτς στη διάρκεια του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα – και το στυλ παιχνιδιού του Άρη που ο Μήτρου-Λονγκ υπηρετούσε – κράτησαν τον διεθνή γκαρντ στο παρκέ για πάνω από 26′ στο τελευταίο φιλικό όπου η ομάδα του Σπανούλη είχε εντυπωσιακή εικόνα.

Ήταν ο πρώτος γκαρντ σε συμμετοχή και δεύτερος πίσω από τον φοβερό και τρομερό Ρόμπινσον Ερλ, καταγράφοντας 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα για κανένα λάθος. Συν τη συμβολή του στον περιορισμό των Σέρβων στους 74 πόντους ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχαν βάλει +13 στον Ολυμπιακό. Με λίγα λόγια ο Μήτρου-Λονγκ ήταν 4Χ4.

Παρεμφερής ήταν η εικόνα του και κόντρα στη Μακάμπι με λιγότερο σκοράρισμα (3π.) αλλά 4 τελικές πάσες και τρία κλεψίματα για κανένα λάθος.

Από φευγάτος δηλαδή ο Μήτρου Λονγκ κέρδισε με το σπαθί του την παρουσία του στο ρόστερ του Άρη, παλευόντας για κάθε φάση και διαφοροποιώντας το παιχνίδι του. Εντοπίζοντας το «κενό» και αφομοιώντας τα χαρακτηριστικά αυτού για να φτάσει να παίζει πάνω από 20′ (εν τη απουσία του Γιόβιτς βέβαια) στο πετυχημένο για τον Άρη τουρνουά της Κύπρου με 8 ασίστ και κανένας λάθος στο διάστημα αυτό. ‘Οντας η… σκιά του αντίπαλου χειριστή, ο λεγόμενος attacking defender.