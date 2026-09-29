Στα δύο πρόσωπα που παρουσίασε ο Άρης στη ΛεΜάν, στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την άνετη εν τέλει πρεμιέρα του Άρη (74-87).

Με το δεξί ξεκίνησε ο Άρης τις επίσημες υποχρεώσεις του, επικρατώντας στην πρεμιέρα του στο Eurocup της ΛεΜάν με 87-74.

Οι «κίτρινοι» εμφανίστηκαν σαφώς βελτιωμένοι από την πρώτη περίοδο και έπειτα με τον Βασίλη Σπανούλη να στέκεται στις δηλώσεις του στη flash interview, σε αυτά τα δύο διαφορετικά πρόσωπα που παρουσίασε η ομάδα του.

Παρόλα αυτά έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για το αποτέλεσμα, στρέφοντας άμεσα την προσοχή στην εκκίνηση της σεζόν στην Ελλάδα. Που θα βρει τον Άρη στην Καρδίτσα το απόγευμα του Σαββάτου (3/10).

«Είναι προφανές ότι μετά την πρώτη περίοδο, δεχθήκαμε 48 πόντους. Και κερδίσαμε με 24 πόντους, βγάζοντας κανείς εκτός την πρώτη περίοδο. Δεν ήταν νοοτροπία αυτή που παρουσιάσαμε στην πρώτη περίοδο για να πάμε να κερδίσουμε τον αγώνα.

Ήταν το πρώτο ματς της περιόδου, όπως σας είπα στις δηλώσεις μου και στο ημίχρονο, είχαμε αρκετό άγχος. Δεν κυκλόφορήσαμε καλά την μπάλα και ήμασταν ατομιστές, με μπάσκετ που δεν μας αρέσει.

Έπειτα παίξαμε βάσει των στάνταρ μας, όπως συνηθίζουμε να παίζουμε, όπως προπονούμαστε και ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στη Λε Μαν και εύχομαι να έχουν καλή σεζόν.

Όλα είναι σημαντικά. Ο στόχος μας είναι να «χτυπάμε» κάθε παιχνίδι, να το διεκδικούμε. Τώρα πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε και να προετοιμάστούμε για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάθε βήμα τη φορά.»