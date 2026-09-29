ΠΑΟΚ και Άρης ξεκινούν με πολύ μεγάλες προσδοκίες το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, πλην όμως δεν παίζουν μπάλα μόνοι τους.

Πόσο μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα καλοκαίρι η δυναμική ισχύος μιας ομάδας και ως εκ τούτου, οι φιλοδοξίες της; Πάρα πολύ αν αναλογιστεί κανείς τις περιπτώσεις του ΠΑΟΚ και του Άρη που φέρνουν έναν άλλον αέρα, αναθεωρητικό στην μπασκετική Θεσσαλονίκη.

Οι διοικήσεις των άλλοτε πρωταγωνιστών της «σπυριάρας» στα μέρη μας πριν από μερικές δεκαετίες, προχώρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες σε τεράστιες επενδύσεις, αν και μοιάζουν μικρές σε αυτά που έρχονται και έχουν σκοπό, ανεβάζοντας τον πήχη πάρα πολύ ψηλά ενόψει της περιόδου που ξεκίνησε.

ΠΑΟΚ και Άρης δεν χτίστηκαν για να λάβουν ρόλο κομπάρσου στο όλο σκηνικό κάτι που φάνηκε από τα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν (νίκες επί Ευρωλιγκάτων ομάδων) αλλά και το ελληνικό Σούπερ Καπ για τον «δικέφαλο» που δεν έρχεται αλλά ήρθε.

ΠΑΟΚ και Άρης παίζουν τα φώτα στην μπασκετική Ευρώπη αλλά και αυτή η ελληνική πεποίθηση πως δεν έχουν αντίπαλο στην κούρσα για τη διεκδικήση του EuroCup, παρά μόνο ως αφελής μπορεί να θεωρηθεί.

Καθώς τους τελευταίους μήνες ανοδική τάση και πορεία δεν έχουν μονάχα οι ΠΑΟΚ και Άρης όπως φαίνεται στην μπασκετική Ευρώπη. Το επίπεδο έχει ανέβει μαζί και ο ανταγωνισμός.

Τις ίδιες ημέρες που ο «Δικέφαλος» πραγματοποιούσε τη νίκη-δήλωση επί του πανίσχυρου Κυπελλούχου Ελλάδας Παναθηναϊκού, στη γειτονική Τουρκία κάτι ανάλογο έπραττε και η Μπαχτσεσεχίρ. Με τον Σάσα Τζόρτζεβιτς στην άκρη του πάγκου, η επένδυση που έχει γίνει από τον Ομέρ Ονάν είναι τεράστια. Και ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν θα μπορούσε άλλωστε αλλιώς να διατηρήσει τον Φλιν στο ρόστερ της η ανταγωνίστρια ομάδα των ΠΑΟΚ και Άρη, ούτε να προσελκύσει ονόματα όπως αυτό του Αλέκσα Αβράμοβιτς, του Αϊζέια Μάικ ή του Τρέβιον Ουίλιαμς. Παίκτες επιπέδου Euroleague.

Και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργείται, καθρεφτίστηκε στη θριαμβευτική επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε (98-83), ομάδας που πριν από 15 μήνες ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και στόχο έχει να επανέλθει εκεί.

Αλλά δεν είναι μόνο η Μπαχτσεσεχίρ! Ποιος μπορεί να αφήσει εκτός κουβέντας την Χάποελ Ιερουσαλήμ του back-to-back MVP, Τζάρτεντ Χάρπερ ο οποίος θα είναι εκτός τις πρώτες εγωνιστικές, και η οποία έχει (πλέον) και τους Λορένζο Μπράουν, Τζέιλεν Σμιθ, Σέικ Μίλτον, Νταβόντε Κέικοκ κλπ; Ομάδα της οποίας ηγείται πλέον ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Ή μήπως την Τουρκ Τέλεκομ του Σακίλ ΜακΚίσικ, του πρώην Αρειανού Κρις Μπάνκστον και του Τζέρικ Χάρντινγκ;

Η πάντα υπολογίσιμη Τενερίφη του αειθαλή Χουέρτας και του Σερμαντίνι, όπως και η Βενέτσια που ενισχύθηκε με Γκλιν Ουότσον, φαντάζουν κι εκείνοι μεγάλοι ανταγωνιστές ΠΑΟΚ και Άρη που έχουν αρκετά εμπόδιο να ξεπεράσουν για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Μπόλικο ταλέντο υπάρχει και στην Μπουντούτσνοστ ενώ οι ιταλικές Νάπολι και Ρόμα, χτίστηκαν για να χτυπήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις πόρτες – που μπορεί να είναι και μία – του NBA Europe και της Euroleague αντίστοιχα.