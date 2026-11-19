Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο διπλό στην Ισπανία παρά τις απουσίες του, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μην αφήνει να περάσει η συμπεριφορά παίκτη της Μανρέσα.

Τι κι αν έπαιζε δίχως τους δύο από τους τρεις πρώτους σκόρερ του στην Ισπανία. Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15 πόντους στο 24′ κόντρα σε μία ομάδα που προερχόταν από τέσσερις σερί νίκες κι αν τα κατάφερνε και με τον ΠΑΟΚ, θα τον έβαζε από κάτω της στο 6-2.

Εκεί όμως βρέθηκε ο «δικέφαλος του Βορρά» που δεν μάσησε. Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε μόλις 17 πόντους στα τελευταία 16 λεπτά του αγώνα, το πήρε προσωπικά. Όπως φυσικά και ο Μπριν Ταϊρί που βγήκε μπροστά και πήρε τους Θεσσαλονικείς από το χέρι.

Ο ΠΑΟΚ μοιάζει ακόμα πιο συσπειρωμένος μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, ακόμα κι όταν δεν βγάζει σπίθες και δεν πετάει φωτιές, βρίσκει τον τρόπο.

Ανακουφισμένος ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά το τέλος του αγώνα για την μεγάλη ανατροπή της ομάδας του και πηγαίνοντας κατά τις καθιερωμένες χειραψίες, έκανε σχετική χειρονομία προς τον Τίμι Άλεν που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε δήμιος της πρώην ομάδας του.

Στο φινάλε όμως έμεινε με τα χέρια άδεια, εκνευρισμένος όπως φάνηκε και από ένα μακρινό πλάνο της τηλεόρασης που χτυπιόταν επειδή η Μανρέσα δεν τα κατάφερε και με μία χειρονομία προς εκείνον από τον Αντρέα Τρινκιέρι. Προς αποκατάσταση της τάξης.

Ο Ιταλός τεχνικός είπε στον πρώην παίκτη της ομάδας της Θεσσαλονίκης ότι μιλούσε πολύ κατά τη διάρκεια του ματς και να σωπάσει. Σε κάποια σημεία του αγώνα, ο Άλεν γυρνούσε προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ και κοιτούσε επίμονα ενώ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ πως είναι ευτυχισμένος στη Μανρέσα, αφήνοντας σπόντες για τους οπαδούς των δύο ομάδων.

«Έχουμε πραγματικούς φιλάθλους που μας στηρίζουν ακόμα κι όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά, όταν δεν κερδίζουμε. Δεν αποδοκιμάζουν τους παίκτες αλλά μας στηρίζουν», ανέφερε ενώ δεν έκρυψε ότι ήθελε να κερδίσει την ελληνική ομάδα.

Ο Τίμι Άλεν, όπως φάνηκε και μέσα στον αγώνα, το πήρε πιο προσωπικά ίσως επειδή δεν έχει θέση στο ρόστερ της φετινής ομάδας που πάει για άλλα πράγματα. Ίσως επειδή είναι απλά ανταγωνιστικός. Πάντως τα πηγαίνει περίφημα με τη Μανρέσα αφού οι 24 πόντοι με τους οποίους φόρτωσε το καλάθι του ΠΑΟΚ, δεν ήταν φετινό του ρεκόρ, μιας και είχε 30 σε 26′ κόντρα στην Ουλμ.

Αφού πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα και οι δύο άντρες προχώρησαν με τις καθιερωμένες χειραψίες, Τρινκιέρι και Άλεν φαίνεται πως έδωσαν αμοιβαίες εξηγήσεις και έλυσαν εν τέλει την όποια παρεξήγηση γρήγορα και αναίμακτα.