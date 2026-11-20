Κι άλλον Ευρωλίγκάτο παίκτη όχι απλά έχει βάλει στο μάτι αλλά προχωράει για να τον κλείσει ο ΠΑΟΚ.

Το κενό που άφησε ο Τσέντι Όσμαν κινείται ο ΠΑΟΚ για να καλύψει και έχει βρει τον εκλεκτό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες πρώτο μετέδωσε το Sport 24 και ο Κωνσταντίνος Μελάγιες, οι Θεσσαλονικείς έχουν βρει στο πρόσωπο του Τζάστιν Άντερσον τον παίκτη που έψαχναν για να ενισχυθούν μέσα στη σεζόν στα φόργουόρντ τους.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν θα κρατήσει τον Τούρκο σούπερ σταρ του ΠΑΟΚ εκτός δράσης για περίπου 2μιση μήνες ακόμα. Ο «Δικέφαλος» αναζητούσε εδώ και κάποιες μέρες κάποιον παίκτη στην αγορά και τις τελευταίες ώρες προχώρησε μία περίπτωση παίκτη με Έλληνα ατζέντη.

Άλλωστε οι Θεσσαλονικείς όπως είχε τονίσει πολλάκις και ο Νίκος Τοσκίτσης, είχαν αφήσει χρηματικό απόθεμα στην άκρη ως προς τον σχεδιασμό τους, για διορθωτικές και επιπρόσθες κινήσεις μέσα στη σεζόν.

Και μία τέτοια αναμένεται να γίνει ο Αμερικανός φόργουορντ που πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι του 2025 για τη Ντουμπάι BC. Ένα πρόβλημα τραυματισμού στη μέση ήταν εκείνο που δεν του απέτρεψε να μπει από το ξεκίνημα της περιόδου στη διάθεση του Πασκουάλ και όταν το άφησε αυτό πίσω του, ήταν αργά.

Ο Καταλανός τεχνικός είχε ήδη βρει τους ρόλους μέσα στην ομάδα και δεν φαινόταν πως θα έδινε στον Τζάστιν Άντερσον χώρο στο ροτέισον εφάμιλλο με τον περσινό (23:28 σε 33 αγώνες).

Γι’ αυτό και οι δύο πλευρές τα έβαλαν κάτω τις προηγούμενες ημέρες και αποφάσισαν να χωρίσουν αν βρεθεί κάτι καλό για τον Τζάστον Άντερσον που είχε προτεραιότητα να βρίσκεται στο παρκέ.

Ο Αμερικανός και η πλευρά του είδαν με καλό μάτι την προοπτική του δικεφάλου και το potential του, με την περίπτωσή του να παίζει κάτι περισσότερο από δυνατά για τον «δικέφαλο».