Ο Νέιθαν Μενσά ήρθε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό ως λύση έκτακτης ανάγκης, μετά τους πολλούς τραυματισμούς. Ωστόσο, δεν «κόλλησε» ποτέ και τώρα έχει «πρωτιά» στο EuroCup!

Η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα… καλά. Μετά το EuroBasket, μερικές από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν κάνει ήδη «τζάμπολ». Μπορεί η Euroleague να «κλέβει» όλα τα βλέμματα, αλλά και το EuroCup έχει ξεκινήσει με αρκετές υποσχέσεις.

Μάλιστα, μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές θα βρούμε σε μία «κορυφή» έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού!

Από τα 5:35 λεπτά συμμετοχής, σε «πρωτιά» στο EuroCup

Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί των Μουστάφα Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και το πρόβλημα υγείας του Μόουζες Ράιτ, ήταν οι κύριοι λόγοι που ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν συμπληρωματικό παίκτη στη θέση «5».

Η λύση βρέθηκε στο πρόσωπο του Νέιθαν Μενσά, που αποκτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη.

Ο Γκανέζος ταξίδεψε για πρώτη φορά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού αφήνοντας τη θυγατρική ομάδα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί και μετά από -σχεδόν- τέσσερις μήνες και ελάχιστα λεπτά συμμετοχής είπε «αντίο».

Στη Euroleague πρόλαβε να παίξει σε δύο ματς, όπου έμεινε στο παρκέ συνολικά 5:35 λεπτά, χωρίς να σημειώσει πόντο.

Παρ’ όλα αυτά, γρήγορα βρήκε νέα ομάδα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν έχασε χρόνο και τον έκανε δικό της, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν κύλησε με τον ιδανικό τρόπο. Ο 27χρονος σέντερ δεν πρόλαβε να κάνει ντεμπούτο, αφού δεν έπαιξε ποτέ με την «ομάδα του λαού».

After surviving a missile strike in Tel Aviv, former San Diego State University center Nathan Mensah is back in San Diego. 'It was scary, it puts you on edge,' he said. Mensah had been playing for Israeli basketball powerhouse Maccabi Tel Aviv and now prepares to join the Spurs…

Κάπως έτσι, η καριέρα του τον έφερε στη Ρουμανία για την Κλουζ! Στην πρεμιέρα του στο EuroCup έμεινε άποντος, όμως, στη 2η αγωνιστική πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Στο εκτός έδρας ματς με τη Νεπτούνας (07/10, 102-107) είχε 15 πόντους και 14 ριμπάουντ, «μαζεύοντας» 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

Μπορεί να είμαστε σε αρκετά πρώιμο στάδιο της σεζόν, αλλά με την εμφάνιση στη Λιθουανία μπόρεσε να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα «σκουπίδια» στη διοργάνωση κατά μέσο όρο!

WHAT A GAME! 🤯 WHAT A COMBACK!

first W in the @EuroCup pic.twitter.com/8uiQV096jm — U-BT Cluj-Napoca (@UBTCluj) October 7, 2025

Κι όμως, μαζεύοντας 7 ανά ματς, είναι σε ισοβαθμία με τους Μαλίκ Οσμπόρνε και Κρίστιαν Σένγκφελντερ!

Εσείς τι λέτε θα καταφέρει να κρατήσει την «πρωτιά», μέχρι το τέλος της σεζόν;

