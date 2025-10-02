Ο Τζέιλεν Χαντς «καθάρισε» στο EuroCup με ένα απίθανο τρίποντο για τον Πανιώνιο απέναντι στην Κέμνιτζ (01/10, 89-86 παρ.) και το Ole.gr σάς γράφει για όταν προκαλούσε «χαμό» στις ΗΠΑ!

Ο Πανιώνιος επέστρεψε στην Ευρώπη, μετά από 11 ολόκληρα χρόνια! Κι όχι μόνο αυτό, καθώς «συνδύασε» την πρεμιέρα του στο EuroCup με μία νίκη-θρίλερ!

Ο «Ιστορικός» φιλοξένησε την Κέμνιτζ (01/10, 89-86 παρ.) και μετά από ένα «χιτσκοτικό» φινάλε μπόρεσε να πάρει τη νίκη.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο παραλίγο… μοιραίος, Τζέιλεν Χαντς! Ο Αμερικανός με δύο τρίποντα στο τέλος της παράτασης «καθάρισε» την αναμέτρηση.

GAME WINNER! 🚨🚨



𝐉𝐚𝐲𝐥𝐞𝐧 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐬 🔥 pic.twitter.com/2PXuQV5cOB — BKT EuroCup (@EuroCup) October 1, 2025

Για αυτόν τον λόγο, το Ole.gr σάς γράφει, για τα όσα έκανε στις ΗΠΑ και είχαν «τρελάνει» τους πάντες!

Ο «baby Γουέσμπρουγκ» του Πανιωνίου

Πόσες φορές έχουμε ακούσε έναν αθλητή, να τον παρομοιάζουμε με έναν άλλον, απλώς βάζοντας τη λέξη: «baby» μπροστά; Η αλήθεια είναι πάρα πολλές!

Κάτι παρόμοιο έχει συμβεί και με τον Τζέιλεν Χαντς. Όταν ακόμη ήταν στο Λύκειο τα «πεπραγμένα» του είχαν αφήσει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Μάλιστα, όσοι έβλεπαν τα highlights του τον φώναζαν: «baby Γουέστμπρουκ», καθώς το στυλ παιχνιδιού του «έφερνε» πολύ στον 36χρονο αθλητή.

Πολλοί περίμεναν πως θα «μπει» με άνεση στο Draft. Μάλιστα, το 2017 είχε «πάρει» την 20ή θέση για τα λύκεια, «ξεπερνώντας» δύο τωρινούς «αστέρες» του NBA!

Ποιοι είναι αυτοί; Ο Τρε Γιανγκ και ο νυν MVP, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ! Κι όμως, οι εμφανίσεις του Τζέιλεν Χαντς είχαν «αναγκάσει» τον κόσμο να περιμένουν πολλά από αυτόν!

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε ο Αμερικανός γκαρντ. Το 2019 επιλέχθηκε στη θέση Νο.56 από τους Λος Άντζελες Κλίπερ και άρχισε το ταξίδι της καθιέρωσής του στο NBA.

Ποτέ δεν μπόρεσε να βρει χώρο στην κορυφαία μπασκετική Λίγκα και το 2021 αποφάσισε να περάσει την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Πλέον, στα 26 του χρόνια έχει περάσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος της καριέρας του στην Ελλάδα. Η αρχή έγινε τη σεζόν 2022-23, όταν πήγε στον ΠΑΟΚ, ενώ την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρόνια βρέθηκε στο Περιστέρι!

Έπειτα, ακολούθησε μία νέα «εμπειρία» στην Ιταλία, καθώς βγήκε πρώτος σκόρερ (κανονική διάρκει) στο πρωτάθλημα της γειτονικής μας χώρας, με τη Βαρέζε! Το καλοκαίρι ήρθε στον Πανιώνιο «χαρίζοντάς» μας απλόχερα την όμορφη του ιστορία…