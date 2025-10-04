Όσα έχει κάνει, μέχρι στιγμής, ο Μόουζες Ράιτ στη Ζαλγκίρις και φανερώνουν ένα ιδανικό ξεκίνημα.

Η «επανεκκίνηση» του Μόουζες Ράιτ στη Ζαλγκίρις φαίνεται πως βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο.

Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αγωνίστηκε συνολικά για 47:55 λεπτά, συνεισφέροντας σημαντικά, στο 2/2 των Λιθουανών, απέναντι σε Μονακό και Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις πραγματοποίησε την ιδανική εκκίνηση στη νέα σεζόν. Μαζί της ακολούθησε και ο Μόουζες Ράιτ.

A perfect start💯



Moses Wright got 21 points & 8/8 FG in his debut with @bczalgiris tonight🎯



Watch all his buckets here👇 pic.twitter.com/SkRULLVl0G — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2025

Ο 26χρονος ψηλός, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, σκόραρε συνολικά 32 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ, ενώ είχε 2 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Μάλιστα, ήταν ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Ζαλγκίρις, έχοντας 16 πόντους μέσο όρο, πίσω μόνο από τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Άξιο αναφοράς, πάντως, είναι και το ποσοστό του Μόουζες Ράιτ στα σουτ δύο πόντων. Και αυτό, διότι στον συγκεκριμένο τομέα, ήταν σχεδόν… άχαστος για τους Λιθουανούς!

Moses Wright shined in Monaco, making all 8 of his field goal attempts and leading the team with a strong performance. 🌟🔥 pic.twitter.com/UM6kJLULkJ — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 1, 2025

Απέναντι σε Μονακό και Φενέρ, είδε τα 11 από τα 12 σουτ που επιχείρησε, να βρίσκουν στόχο, φτάνοντας σε ένα ποσοστό ευστοχίας, που «άγγιξε» το 91.7%!

Αυτό είναι και το υψηλότερο ποσοστό, μέχρι στιγμής, στην Euroleague, στην εν λόγω κατηγορία, για παίκτες που έχουν επιχειρήσει τουλάχιστον 10 προσπάθειες για δύο πόντους.