Να δώσει συνέχεια στο απόλυτο που «τρέχει» κόντρα την Πορτογαλία θέλει η Εθνική ομάδα, αφήνοντας πίσω την κακή παρένθεση με τη Ρουμανία.

Μπορεί η Πορτογαλία να έχει συνδεθεί με την σπουδαιότερη επιτυχία και τον άθλο που έχει πετύχει ποτέ η «γαλανόλευκη» σε ομαδικό άθλημα τέτοιες περίπου μέρες πριν από 22 χρόνια, ωστόσο match up δεν υπάρχει μονάχα γύρω από την «στρογγυλή θεά».

Η Εθνική της Πορτογαλίας αποτελεί τον τελευταίο αντίπαλο της Επίσημης Αγαπημένης πριν αλλάξει σελίδα (β’ γύρος προκριματικών). Εκεί που καλείται να αποφύγει τα λάθη ώστε να βρεθεί στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027, αφού οι ομάδες «κουβαλάνε» τα αποτελέσματά τους.

Σύντομη η ιστορία των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων σε επίπεδο «σπυριάρας» αφού έχουν αναμετρηθεί μόλις έξι φορές σε κάθε διοργάνωση, με την «γαλανόλευκη» να μετρά μόνο νίκες απέναντι στην Πορτογαλία.

Συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφαρης στον πρώτο γύρο της πρώτης φάσης των προκριμτικών τον περσμένο Νοέμβρη. Μεταξύ άλλων, κόντρα στην Πορτογαλία έχει πετύχει η Εθνική ομάδα την μεγαλύτερη σε εύρος νίκη σε τελικά κάποιας διοργάνωσης. Ήταν το μακρινό 1951 στο Παρίσι για το Ευρωμπάσκετ, όταν η Εθνική ομάδα επικράτησε της αντίστοιχης της Πορτογαλίας με σκορ 81-35 (+46).