Αποθεωτική υποδοχή επιφύλασσαν οι Έλληνες στους χάλκινους της Ρίγα. Βίντεο των Betarades με τον πανηγυρισμό του Γιάννη και της οικογένειάς του.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ευλογία που αυτή η οικογένεια παρά τις… φουρτούνες που έχει περάσει, πρόσφερε τέτοιες στιγμές ευτυχίας στο ελληνικό μπάσκετ. Κι έζησε κι εκείνη τόσο μεγάλες και δυνατές στιγμές, αρκετές για να λυγίσουν τα μέλη της. Βέβαια αν ίσχυε η σημερινή νομοθεσία, ούτε εκείνος ούτε οι άνθρωποί του θα μπορούσαν να πανηγυρίσουν. Όπως το έκαναν στο ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει οι ομάδες μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Η Εθνική ομάδα βγήκε από τη ναφθαλίνη. Δεκαέξι χρόνια μετά την τελευταία διάκριση, η «γαλανόλευκη» φόρεσε ξανά μετάλλιο στο στήθος. Και έχει κάθε λόγο να το χαρεί. Και απόψε και κατά την επιστροφή στην πατρίδα, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9), γύρω στη μιάμιση.

«Επίσημη Αγαπημένη» όνομα και πράγμα. Οι Έλληνες διεθνείς δάκρυσαν, γέμισαν με συναισθήματα. Τόσο στην Xiaomi Arena, όσο και στα αποδυτήρια αυτής και το ξενοδοχείο.

Εκεί περίμεναν δεκάδες φίλοι της «γαλανόλευκης» για να αποθεώσουν τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φυσικά ήταν με το χαμόγελο στα χείλη. Μετά την υποδοχή στον περιβάλλοντα χώρο, οι φαν της Εθνικής που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν, συνόδεψαν τους διεθνείς μέχρι τις σκάλες για τα δωμάτιά τους.

Εκεί εθεάθη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την κόρη και τη μητέρα του καθώς και τα αδέρφια του. Να αγαλιάζουν με τη στιγμή. Οι χάλκινοι της Λετονίας «γεύονται» τους κόπους και τις θυσίες χρόνων.

Λίγα λεπτά αργότερα, κατέβηκε και ο Κώστας Παπανικολάου για να πάει να βρει τις δικές του κόρες και τη γυναίκα του που μένουν σε κοντινό κατάλυμα, με τον αρχηγό να… μπλέκει στην κίνηση. Αφού έλαβε την αγάπη του κόσμου και υπέγραψε σε μπλούζες, χαρτιά και γυμνά χέρια, ευχαρίστησε άπαντες για τη στήριξη και αποχώρησε.