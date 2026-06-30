Αν μπορούσε να φωτογραφίσει ένα ομοσπονδιακός προπονητής τι σημαίνει Εθνική ομάδα, τότε σίγουρα στις πρώτες σκέψεις που θα του έρχονταν στο μυαλό θα ήταν και το πρόσωπο του Κώστα Παπανικολάου. Του (πιο) πιστού στρατιώτη του εθνόσημου τη σήμερον ημέρα, μιας από τις σημαίες της «γαλανόλευκης» καλαθόσφαιρας που αποδέχθηκε την πρόσκληση του Βασίλη Σπανούλη και λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το τέλος μιας μακράς και επίπονης σεζόν με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στο Κλειστό της Γλυφάδας για το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου 2027.

Τι κι αν οι αντίπαλοι μοιάζουν σαφώς χαμηλότερης δυναμικής σε σχέση με την ποιότητα που διαθέται ακόμα και αυτή η Εθνική ομάδα των απουσιών, η λέξη «απών» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου.

ΆΛλωστε το έχει δηλώσει πολλάκις πως «από την Εθνική δεν σταματάς αλλά σε σταματάνε». Πράγμα που δεν φαίνεται πως βρίσκεται στα άμεσα πλάνα του Έλληνα φόργουορντ.

Ο Βασίλης Σπανούλης μάλιστα χαρακτήρισε… ευλογία την μόνιμη παρουσία του «Παπ» για το εθνόσημο, που διαρκώς «ψηλώνει» στη λίστα των διεθνών με τις περισσότερες συμμετοχές. Αν και φυσικά τα νούμερα και τα στατιστικά δεν αποτέλεσαν ποτέ ΛΟΓΟΣ για τον Κώστα Παπανικολάου, είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Εθνικής ομάδας.

Μετά τους αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 2/7 και 5/7 αντίστοιχα, ο «Παπ» (175 πριν τα παιχνίδια) θα πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τις 178 συμμετοχές του Κοκολάκη Δημήτρη, κλείνοντας ακόμα περισσότερο την ψαλίδα από τους Ανδρίτσο, Φώτση, Σιγάλα και Ζήση. Ο GM μάλιστα της γαλανόλευκης με τον οποίο και συνυπάρχουν σε αυτήν την πετυχημένη προσπάθεια με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, σηματοδοτεί το Νο4 της σχετικής λίστας των συμμετοχών με τις 189 που έχει πραγματοποιήσει σε επίπεδο Εθνικής ανδρών ανεξαρτήτως διοργάνωσης και θεσμού.

Αν και εφόσον ο Κώστας Παπανικολάου είναι υγιής και εκτός (άσχημου) απροόπτου με την Εθνική ομάδα, ο εμβληματικός αρχηγός όχι μόνο θα τον πιάσει αλλά και θα τον περάσει, με την τριάδα φυσικά των Χριστοδούλου (220), Φασούλα (244) και Γιαννάκη (351) να απέχει αρκετά.