Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς με το Μαυροβούνιο (14/08, 69-61) σημείωσε τα πράγματα που του άρεσαν, αλλά «αποκάλυψε» και ένα χαρμόσυνο νέο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο Βασίλης Σπανούλης επιβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά το ματς της Εθνικής με το Μαυροβούνιο 69-61 (14/08), ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συμμετάσχει στο τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, σημείωσε ότι ο Έλληνας σούπερσταρ του NBA θα ενταχθεί κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας το Σάββατο (16/08).

Η Εθνική Ανδρών με ένα καλό τέταρτο δεκάλεπτο νίκησε το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη.

➡️ Επόμενο ραντεβού με την επίσημη αγαπημένη στο τουρνουά Aegean Ακρόπολις.https://t.co/FhkroBS8KG#HellasBasketball🏀🇬🇷#PantaDipla #Eurobasket pic.twitter.com/QcSP5Si5ua — HellenicBF (@HellenicBF) August 14, 2025

Επομένως, ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς θα παίξει κανονικά στα προγραμματισμένα παιχνίδια του τουρνουά, ενάντια στη Λετονία (20/08) και την Ιταλία (22/08).

Παράλληλα, ο «Kill Bill» μίλησε και για όσα πράγματα του άρεσαν από το τελευταίο φιλικό της «γαλανόλευκης».

Συγκεκριμένα, τόνισε πως έμεινε ευχαιρστημένος από την εικόνα της «επίσημης αγαπημένης», καθώς αν και δεν ήταν εύστοχη το πάλεψε και στο τέλος κέρδισε. Την ίδια ώρα, έμεινε ικανοποιημένος και από τα πολλά λάθη, που οδήγησε η Εθνική το Μαυροβούνιο.

Αναλυτικά, τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Ο Γιάννης θα είναι κανονικά στο Ακρόπολις, ξεκινάει κανονικά προπονήσεις με εμάς το Σάββατο, έτσι ήταν το πλάνο μας από την αρχή. Ήδη δουλεύει μαζί μας το 5-0, τώρα ήδη έκανε μια προπόνηση με επαφή. Το Σάββατο μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις. Ο Τολιόπουλος και ο Ζούγρης είναι καλύτερα, οπότε θα έχω περισσότερες λύσεις, για να δούμε πώς θα πάμε στο EuroBasket. Βεβαίως υπολογιζέται να παίξει στο Ακρόπολις».

Για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο:

«Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε μια ημέρα πριν από τις 15 Αυγούστου να υποστήριξει την Ελλάδα, να δει την ομάδα της χώρας μας, είδα μικρά παιδιά στις εξέδρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν εδώ δίπλα μας.

Για το παιχνίδι, αυτό που είπα και στα παιδιά στο ημίχρονο, είναι ότι αυτό που θέλω ως προπονητής είναι να βγάζουμε ξεμαρκάριστα σουτ και να έχουμε καλές επιλογές. Το κάναμε. Ήμασταν αρκετά άστοχοι, όμως αυτό δεν λέει τίποτα, είναι ακόμα φιλικά παιχνίδια, τα πόδια είναι βαριά, προπονούμαστε, ταξιδεύουμε, παίζουμε.

Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Μου άρεσε που αυτό το φιλικό παιχνίδι έδειξε την πνευματική μας δύναμη, ενώ χάσαμε πολλά σουτ, εμείς μείναμε στο παιχνίδι, το παλέψαμε και κερδίσαμε. Ήταν ένα πολύ καλό τεστ γιατί θα ξανατύχουμε σε τέτοια ματς που δεν θα είναι η ημέρα μας και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε.

Πρώτη φορά είχαμε ίδιο αριθμό ριμπάουντ με τον αντίπαλο, γιατί στο τουρνουά της Κύπρου ήμασταν πολύ αρνητικοί σε αυτό το στοιχείο. Μου αρέσει που οδηγούμε τους αντιπάλους μας σε πολλά λάθη. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος.

Στους παίκτες μου θα δείξω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που δημιουργούν πολλά σουτ, μια καλή επίθεση δεν είναι μόνο να μπει το καλάθι, αλλά δημιουργηθεί το spacing για το σουτ. Εγώ είμαι ένας προπονητής που πάντα θα υποστηρίζω τους παίκτες, είμαι σίγουρος ότι έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και θα είναι καλά όταν πρέπει.

Πολλές φορές θα πουν στον προπονητή ότι βγήκε αυτό που έκανε, κάποιες φορές θα του πουν ‘τι έκανες’. Έτσι δεν είναι; Ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού ήταν όταν βάλαμε τον Ντίνο στο 5 και τον Κώστα στο 4. Θέλω να πάμε σε περισσότερες κατοχές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη: