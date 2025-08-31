Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Δίχως αρκετό ιδρώτα και κόπο, με ροτέιστον και κυριαρχώντας απόλυτα στο παρκέ, η Εθνική ομάδα υπέταξε θριαμβευτικά την σαφώς πιο άνευρη σε σχέση με τα προηγούμενα ματς Γεωργία που ξεκούρασε παίκτες.

Η «γαλανόλευκη» του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε σοβαρή στο «Σπύρος Κυπριανού» την 31η του Αυγούστου και έκανε ένα ακόμα αποφασιστικί βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Ουσιαστικά και όχι τυπικά την… καπάρωσε αφού θα πρέπει να «αυτοκτονήσει» για να τη χάσει, πριν το ρεπό της Δευτέρας.

Η Επίσημη Αγαπημένη έβαλε πλώρη για την πρωτιά και ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέντεξη Τύπου, που αυτή τη φορά έκλεισε χωρίς παρατράγουδα, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (τι πιο σύνηθες) σε σύγκριση με τον τεράστιο Νίκο Γκάλη.

Ο αστερίσκος δεν είχε να κάνει με το αγωνιστικό σκέλος αφού αγωνίστηκαν σε τελείως διαφορετικές εποχές αλλά και σε άλλες θέσεις. Η βάση αυτής είχε να κάνει με την κουλτούρα που έχουν «παράξει» τρόπον τινά, απαντώντας πως…

«Όλοι στην Ελλάδα άρχισαν να παίζουν μπάσκετ εξαιτίας του Γκάλη και όλων των παιδιών εκείνης της γεννιάς. Του Γκάλη, του Φασούλα, του Χριστοδούλου, του Γιαννάκη… Η δική μου γενιά πήρε τρία μετάλλια και τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να είναι εδώ και αγαπά την ομάδα. Σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά και την προσπάθειά μας στα ριμπάουντ. Καταφέραμε να βρούμε 19 πόντους στον πρωτεύοντα αιφνιδιασμός και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».