Ο Κώστας Σλούκας πριν την αναχώρηση της Εθνικής για την Κύπρο, «ξεκαθάρισε» πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στη θέση «1» για τη «γαλανόλευκη».

Η Εθνική Ελλάδας «πετάει», ώστε να βρεθεί στην Κύπρο και να δηλώσει «παρών» στο EuroBasket 2025.

Λίγο πριν την αναχώρηση της «γαλανόλευκης», ο Κώστας Σλούκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου εν όψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Ο αθλητής του Παναθηναϊκού εξέφρασε την αισιοδοξία του, για μία καλή πορεία στο επερχόμενο τουρνουά. Την ίδια ώρα, «ξεκαθάρισε» πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα στη θέση του πόιντ γκαρντ, καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Εθνική διαθέτει τους παίκτες, για να «καλύψει» το κομμάτι της δημιουργίας.

Μέσα Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Ντόρσεϊ για EuroBasket – Εκτός ο Γουόκαπ! Κανονικά αναμένεται να αγωνιστούν με την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket οι Αντετοκούνμπο, Σλούκας και Ντόρσεϊ! Αντίθετα, εκτός τέθηκε ο Τόμας Γουόκαπ!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κώστας Σλούκα:

«Είναι μεγάλη πρόκληση. Πηγαίνουμε με… κάτω το κεφάλι και κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας με θετική σκέψη για να καταφέρουμε κάτι όμορφο.



Στα παιχνίδια των νοκ άουτ παίζει σημαντικό ρόλο η τύχη, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ικανότητα για να μας βοηθήσει η τύχη. Είναι μακριά ακόμα για να συζητάμε για τα νοκ άουτ παιχνίδια, όπως είπα το πρώτο παιχνίδι με την Ιταλία είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι μια καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμη στην πρεμιέρα».

Η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε από την Γαλλία στο ΟΑΚΑ στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας της στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ 2025#GREFRA #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷https://t.co/bPmSr3CPYT — HellenicBF (@HellenicBF) August 24, 2025

Για το αν είναι «must» η πρώτη θέση για την Εθνική μας στον όμιλο:

«Όχι δεν είναι must. Φυσικά και θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Αυτό που πρέπει όμως να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και να χτίζουμε χαρακτήρα, που ήδη από το φιλικά δείξαμε ότι γινόμαστε καλύτεροι».

Για το αν νιώθει ένα «πρέπει» με το δεδομένο πως μια μπασκετική γενιά της χώρας μας δεν έχει πάρει μετάλλιο και οδηγείται προς το φινάλε της καριέρας της:

«Το ‘πρέπει’ το έχει ούτως η άλλως όταν αγωνίζομαι με την Εθνική, όπως και όλα τα παιδιά φυσικά. Δεν κοιτάω αν είναι το τελευταίο τουρνουά για εμένα ή για τη γενιά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταθέσουμε ψυχή όπως κάνουμε σε κάθε τουρνουά και όπως είπα, υπάρχει αισιοδοξία για κάτι όμορφο φέτος».

Credits: Intime

Για το ζήτημα στον «άσο» και αν είναι έτοιμος να σηκώσει όλο το βάρος:

«Δεν έχουμε τόσο θέμα, όσο το συζητάτε εσείς. Έχουμε ποιοτικά παιδιά, όπως ο Βασίλης Τολιόπουλος που τα τελευταία χρόνια έχει δείξει πολύ μεγάλη πρόοδο και είναι πολύ ταλαντούχος, ο Κατσίβελης, που με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει σε καίρια σημεία. Από εκεί και πέρα, όπως έχετε δει, ο κόουτς βγάζει λαγούς από το καπέλο του, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και ο Γιάννης, είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά.

Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».