Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Επιστροφή στη δράση με ζητήματα για την Εθνική ομάδα, η οποία για την ακρίβεια προσέχει για να έχει.

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/9), η «γαλανόλευκη» θα επιδιώξει να κάνει το 4Χ4 απέναντι στην Βοσνία του Νούρκιτς με απουσίες ωστόσο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, προτιμήθηκε να μείνει εκτός προληπτικά για να μην ρισκάρει το οτιδήποτε. Άπαντες σε ένα τόσο συμπιεσμένο τουρνουά που διακυβεύονται πολλά είναι (υπερ)απαραίτητοι και δεν θα ήθελε η Εθνική ομάδα να παίξει… κορώνα γράμματα οτιδήποτε.

Άλλωστε έχει βάλει τις βάσεις ήδη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Γ΄όμιλο του EuroBasket 2025. Δεύτερο ρεπό στον όμιλο αναμένεται να πάρει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» που έπαιξε 25′ με τους Γεωργιανούς και φυσικά ηγείται της «Επίσημης Αγαπημένης» με 29 πόντους και 7,5 ασίστ, ένιωσε κι εκείνος κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, οι οποίες έθεσαν την συμμετοχή του στην αναμέτρηση εν αμφιβόλλω. Ο άσος των Μπακς έκανε μέχρι τελευταία στιγμή ασκήσεις στα αποδυτήρια ενώ δοκίμασε και το πόδι του στο βοηθητικό γήπεδο. Προτιμήθηκε όμως να φορέσει ξανά τη φόρμα του και να μείνει εκτός.

Αυτός είναι και ο λόγος που δύσκολα θα πατήσει παρκέ κόντρα στους Βόσνιους. Συνεπώς η Εθνική ομάδα θα προσπαθήσει με 10 παίκτες να κάμψει την αντίσταση της Βοσνίας και να κάνει το πλέον αποφασιστικό βήμα για την πρωτιά.