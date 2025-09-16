Η Εθνική ομάδα επέστρεψε με το χάλκινο στα μπαγκάζια της από τη Ρίγα και διασκέδασε το βράδυ της Δευτέρας. Ποια συνήθειά του πραγματοποίησε ο Σπανούλης;

Οι επιτυχίες θέλουν και τον ανάλογο πανηγυρισμό. Η Εθνική ομάδα επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) σε πάτρια εδάφη, όπου και έγινε δεκτή με επευφυμίες. Το δικό της το πάρτι βέβαια, για πάρτη της, στήθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Που να βρεις δευτεριάτικα μέρος να γλεντήσεις στην Αθήνα; Ή και όχι; Οι Έλληνες διεθνείς που φόρεσαν το χάλκινο στο στήθος και έβαλαν τέλος σε μία περίοδο «ξηρασίας» 16 ετών, βρέθηκαν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο σε ένα γλέντι που είχε στηθεί μόνο για εκείνους.

Τι κι αν η βραδιά ήταν πριβέ κι όλο το υπόλοιπο μαγαζί άδειο; Η Εθνική το γλέντησε. Χόρεψε, τραγούδησε, γέλασε, πέρασε καλά, λίγες ώρες αφότου είχε κάνει χαρούμενη και περήφανη όλη την Ελλάδα.

Τις εντυπώσεις έκλεψε για μία ακόμα φορά σε τέτοιες περιπτώσεις ο Κυκλαδίτης Γιαννούλης Λαρεντζάκης που έπιασε μικρόφωνο. Με «λουλούδια» έλουσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Βασίλης Σπανούλης που είχε ανάψει και το πούρο της επιτυχίας ενώ βρέθηκαν και στην πίστα για χορό, μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Λιόλιο.

Το μπουζούκι έδινε και έπαιρνε. Όμορφες εικόνες, στιγμές ξέγνιαστες. Το ταξίδι αυτό των τελευταίων 50 ημερών περίπου ολοκληρώθηκε με την επίτευξη ενός μεγάλου στόχου και τα χαμόγελα, δικαίως, ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους. Πάντα τέτοια παιδιά…

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη βραδιά της Εθνικής…