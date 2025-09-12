Ημέρα Εθνικής Ελλάδας, ημέρα EuroBasket, ημέρα που όλοι οι Έλληνες θα σταθούν μπροστά από την τηλεόρασή τους ή οποιοδήποτε άλλο ΜΜΕ, για να ενημερώνονται για όσα συμβαίνουν στη Ρίγα, στον ημιτελικό με την Τουρκία.

Το βράδυ της Παρασκευής (12/09, 21:00), Ελλάδα και Τουρκία «μάχονται» για μία θέση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025 και μερικοί τυχεροί, αρκετοί στον αριθμό, θα έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν το σπουδαίο αυτό ματς από κοντά.

Όπως είχε γνωστοποιηθεί, προγραμματίστηκαν τρεις πτήσεις τσάρτερ από την Αθήνα και δύο από την Θεσσαλονίκη, με προορισμό τη Ρίγα.

Συνολικά, αναμένεται να δώσουν το «παρών» πάνω από 2.000 Έλληνες στην «Αρένα Ρίγα». Πάνω-κάτω, ο ίδιος θα είναι και ο αριθμός των Τούρκων στην εξέδρα.

Προφανώς και προέχει το ματς, πάντως αξίζει να σημειωθεί, πως σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό, η Aegean θα βγάλει άλλα τέσσερα τσάρτερ για το πρωί της Κυριακής (14/09), για να «βαφτούν» όλα… γαλανόλευκα!