Ο άνθρωπος πίσω από το όνομα. Η Κύπρος ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενήσει, μέρος του οποίου (θα) είναι φυσικά και η Εθνική μας ομάδα.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Από το απόγευμα της Τρίτης (26/8), δύο μέρες και κάτι ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ του τρίτου ομίλου της 42ης έκδοσης του EuroBasket, η Εθνική ομάδα μπάσκετ aka Επίσημη Αγαπημένη, βρίσκεται στη Λεμεσό.

Μία πόλη σε πλήρη εγρήγορση στην οποία υπάρχει ο μεγαλύτερος παραλιακός πεζόδρομος της Ευρώπης, ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση 20 χλμ. Ένας τόπος σε άνθιση, με μεγάλα κτήρια και ουρανοξύστες στα μπετά. Να μην μένουν σε αυτά, να αναπτύσσονται, να μεγαλώνουν.

Εδώ η «γαλανόλευκη» θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της β΄ φάσης στη Ρίγα και την κατάληψη, της υψηλότερης δυνατής θέσης σε ένα γκρουπ με βασικούς ανταγωνιστές την Ιταλία αρχικά και την Ισπανία σε δεύτερη φάση. Όσο αποδυναμωμένοι κι αν είναι οι Ίβηρες, ποιος μπορεί να ξεγράψει τους νυν πρωταθλητές;

Βορειότερα, κάπου στους πρόποδες του βουνού με τη δασώδη περιοχή, δίπλα σχεδόν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης βρίσκεται το γήπεδο που θα φιλοξενήσει έναν εκ των ομίλων του Eurobasket 2025.

Οι Κύπριοι δούλεψαν πυρετωδώς για αυτό το δεκαήμερο, έτρεξαν και δηλώνουν «έτοιμοι» για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία. Στο καλλωπισμένο «Σπύρος Κυπριανού» χτυπά η διασπασμένη στα 4, καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπου διάφοροι αστέρες (θα) παρελάσουν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φυσικά αν και ο τόπος μαζί με τους ντόπιους, παραμένουν μπασκετικά μακριά από τα κέντρα λήψης.

Το αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», το οποίο περιλαμβάνει και το Κλειστό γυμναστήριο 8 χιλιάδων θέσεων, είναι γνώριμο στην ελληνική ομάδα από το πρόσφατο τουρνουά του Αυγούστου. Και φέρει το όνομα μιας σπουδαίας για τον τόπο, προσωπικότητας.

Ο Σπύρος Κυπριανού, διατέλεσε τον άνθρωπο του Μακαρίου στο Νησί πριν την ανακύρηξη της Κύπρου ως Ελεύθερης Δημοκρατίας το 1960. Εκεί όπου φοίτησε και έδρασε πνευματικά. «Πρωτοπαλίκαρο» της διαφωτιστικής απόπειρας, η οποία συνόδεψε τον ένοπλο αγώνα.

Ο άλλοτε γραμματέας του Μακαρίου Γ΄στο Λονδίνο έγινε αντιπρόσωπος της Εθναρχίας στον ΟΗΕ, υπουργός Δικαιοσύνης και λίγες μέρες αργότερα ‘Εξωτερικών’, του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Πάλεψε για το κυπριακό ζήτημα όσο λίγοι και γι’ αυτό το λόγο, ήρθε σε σύγκρουση με μέλη του στρατιωτικού καθεστώτος, εξαιτίας της οποίας και παραιτήθηκε το 1972 από το αξίωμά του.

Τον Μάη του 1976 ίδρυσε το Δημοκρατικό Κόμμα, αφού πρώτα εκπροσώπησε την Κύπρο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ενώ μετακεινήτο μεταξύ Ελλάδας και Λονδίνου. Πρόεδρος της Βουλής για κάποιους μήνες το Φθινώπορο του 1976 και μέχρι τον θάνατο του Μακαρίου, όταν και ανέλαβε τον κυπριακό… θώκο στον οποίο έμεινε για 10 και πλέον χρόνια.

Όσον αφορά την αθλητική εγκατάσταση που θα φιλοξενήσει τον Γ΄ Όμιλο της διοργάνωσης, τα έργα κατασκευής ολοκληρώθηκαν το 2005. Το αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», είναι γνωστό κι ως «Παλαί ντε Σπορ», λόγω της δυνατότητας χρήσης του, από πολλά και διαφορετικά αθλήματα. Κι αυτό διότι διαθέτει αίθουσες πυγμαχίας, πάλης, τζούντο, τοιχοσφαίρισης, πολεμικών τεχνών, ενόργανης γυμναστικής και επιτραπέζιας αντισφαίρισης, γυμναστήριο, ηλεκτρονικό πίνακα και αίθουσα άρσης βαρών. Εδώ έλαβε χώρα ο παιδικός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το 2008.