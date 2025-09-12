Ποια είναι η κατάσταση του κομβικού για την Τουρκία Τσέντι Οσμάν, λίγες ώρες πριν τον σπουδαίο ημιτελικό με την Εθνική ομάδα;

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Θα παίξει ή δεν θα παίξει στο μεγάλο ματς με την Εθνική ομάδα της Ελλάδος ο Τσέντι Οσμάν και αν ναι, πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν; Απ΄ όταν σωριάστηκε στο παρκέ κόντρα στην Πολωνία και «κλείδωσε» η «γαλανόλευκη» ως αντίπαλος της Τουρκίας στη μάχη για μία θέση στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, αυτό το ερώτημα πλανάται.

Η κατάσταση της υγείας του άσου του Παναθηναϊκού, απασχολεί τόσο την «Επίσημη Αγαπημένη» όσο και τους γείτονες. Περισσότερο δε εκείνους αφού πρόκεται για έναν εκ των τριών «σωματοφυλάκων» του Εργκίν Αταμάν που μπορεί να τους οδηγήσει σε τελικό μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.

Πάντως τις τελευταίες ώρες αποτελεί… γρίφος η κατάστασή του, με το ενδεχόμενο πάντα η Τουρκία να παίζει «κρυφτούλι». Το πρωί της Παρασκευής (12/9) ανήμερα του σπουδαίου ημιτελικού και αμέσως μετά την Εθνική ομάδα, στην Xiaomi Arena βρέθηκαν και οι Τούρκοι για το καθιερωμένο ξεμούδιασμα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπέύθυνου Τύπου της Τουρκίας αφού όταν άνοιξαν οι πόρτες για τους δημοσιογράφους ο Τσέντι Οσμάν δεν βρισκόταν στο παρκέ, ο κομβικότατος παίκτης του Παναθηναϊκού για την Τουρκία, ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Ασκήσεις κινητικότητας, δοκιμάζοντας το πόδι του ενόψει του μεγάλου αγώνα.

Το status του πάντως δεν διαφοροποιήθηκε με το ήδη γνωστό εδώ και ώρες. «Θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του ή όχι…».

Ο Τσέντι Οσμάν θέλει σαν τρελός να παίξει και να προσφέρει, συμβάλοντας στην προσπάθεια της Εθνικής Τουρκίας. Το επίτευγμα άλλωστε τόσο για την ελληνική όσο και για την τουρκική πλευρά, είναι πρωτοφανές για όλους καθώς κανένας εκ των πρωταγωνιστών στο παρκέ, δεν έχει παίξει ξανά για ένα μετάλλιο σε επίπεδο Εθνικής ανδρών.

Υπενθυμίζεται πως ο Τσέντι Οσμάν δεν έκανε καθόλου προπόνηση ούτε την Τετάρτη ούτε την Πέμπτη ενώ το σενάριο να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του, με ένεση, έστω και για λιγότερο χρόνο συμμετοχής από τα 27′ σχεδόν που παίζει μέσο όρο μέχρι τώρα στο τουρνουά, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Ο Τσέντι Οσμάν είναι ο 2ος σκόρερ το αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος το οποίο καθοδηγεί ο Εργκίν Αταμάν, με 14.9 πόντους κατά μέσο όρο. Εκτελεί με το τρομερό 51.2% από το τρίποντο (3/5,9) ενώ κατεβάζει και 2,4 ριμπάουντ.