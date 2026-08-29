Μία και μοναδική φορά την τελευταία 40ετία δεν έχει καταφέρει η Εθνική ομάδα να βρεθεί σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης εκτός Ολυμπιακών αγώνων.

Η υπόθεση πρόκριση ζόρισε ακόμα περισσότερο για την Εθνική ομάδα το βράδυ της Παρασκευής (28/8) αφού σαν να μην έφτανε η δική της ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα, είδε και την Πορτογαλία να παίρνει σπουδαίο διπλό στην Ισπανία (89-95) αφήνοντάς τη μοναχή, στην τελευταία θέση.

Η «γαλανόλευκη» συμπερίληψη πλέον στις τρεις πρώτες θέσεις του νέου γκρουπ που δημιουργήθηκε και οι οποίες οδηγούν στο Παγκόσμιο του Κατάρ, έχεi δυσκολέψει αρκετά και μονάχα το απόλυτο εξασφαλίζει στην Εθνική ομάδα την πρόκρισή της. Αλλιώς, εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των υπολοίπων.

Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να αλλάξει άρδην την εικόνα της και να διορθώσει τις όποιες ανορθογραφίες ώστε να μην χάσει το τρένο για το Μουντομπάσκετ του 2027.

Και τώρα τρέχει: Τι χρειάζεται η Εθνική ομάδα για την πρόκριση; Σε μεγάλους μπελάδες μπήκε η Εθνική ομάδα μετά τη νέα ήττα που γνώρισε από την Ουκρανία αυτή τη φορά αλλά ακόμα κι έτσι, υπάρχει σενάριο που δεν ασχολείται με τους γύρω.

Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται στριμωγμένη στα σχοινιά πέντε στροφές πριν το φινάλε και ζητείται άμεση αντίδραση. Αρχής γεννομένης από το ματς-τελικό με την Ισπανία (31/8, 19:00) στο ΟΑΚΑ.

Και η αλήθεια είναι ότι έχει ξεχάσει πως είναι να λείπει από τα μεγάλα ραντεβού σε Ευρωμπάσκετ και Μουντομπάσκετ, μιας και η «Επίσημη Αγαπημένη» είναι μόνιμη θαμώνας την τελευταία 35ετία, με εξαίρεση ένα τουρνουά.

Τελευταία και μοναδική φορά που δεν τα κατάφερε να περάσει στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης, ήταν στην Ιντιανάπολις το 2002. Η πρόκριση εκείνη τη εποχή κρινόταν από την τελική κατάταξη στο τελευταίο χρονικά Ευρωμπάσκετ σε ένα «σκληρό» και αμείλικτο φορμάτ που δεν χάριζε δεύτερες ευκαιρίες.

Η Εθνική ομάδα δεν τερμάτισε στις πρώτες πέντε θέσεις που είχε η Ευρώπη στην κατοχή της (9η κατετάγη) και δεν ταξίδεψε για τις ΗΠΑ στην τελευταία έκδοση πριν την μυθική πορεία της μέχρι το ασημένιο στη Σαϊτάμα, τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η FIBA πλέον έχει αλλάξει το φορμάτ της, προσφέροντας δεύτερες ευκαιρίες στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Και τρίτες κάποιες φορές, μέσω των «παραθύρων» στα προκριματικά. Μία τέτοια καλείται να πιάσει από τα μαλλιά η Εθνική ομάδα, διαλύοντας σενάρια και καταστροφολογία. Με προσπάθεια και δουλειά.

Αν και το τότε φορμάτ, θα βόλευε εν προκειμένω την Εθνική ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο στο τελευταίο χρονικά Ευρωμπάσκετ. Και έτσι, θα είχε εξασφαλισμένη θέση στο επόμενο Παγκόσμιο.

Τα «φαντάσματα» της Ιντιανάπολις χτυπούν την πόρτα για να ξαμολυθούν, στην μοναδική απουσία της «γαλανόλευκης» από το 1985 (Ευρωμπάσκετ πριν το χρυσό του 1987) και μετά.