Η Εθνική ομάδα μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών με την αντίπαλο Τουρκία, να ξυπνά ευχάριστες μνήμες στον Βασίλη Σπανούλη.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, η Εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (νυν ομοσπονδιακός τεχνικός), του Νίκου Ζήση (νυν GM της Εθνικής), του Γιώργου Πρίντεζη, του Σοφοκλή Σχορτσιανίτη και των υπολοίπων παιδιών, βρήκε την Τουρκία στο δρόμο της για την 4άδα. Και τούμπαλιν.

Δεκαέξι χρόνια παρά μία εβδομάδα αργότερα, η μοίρα των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, οι διασταυρώσεις για την ακρίβεια, τις έκαναν να σμίξουν ξανά. Σε πιο προχωρημένη φάση, ένα πλέον βήμα πριν τον μεγάλο τελικό.

Πόσα έχουν αλλάξει από τότε; Πάρα πολλά, αν όχι όλα κι γι’ αυτό η οποιαδήποτε σύγκριση μονάχα για τους ιστορικούς του αθλήματος έχει σημασία. Ωστόσο υπάρχει ένα πρόσωπο που ενώνει από ελληνικής πλευράς της δύο πλευρές του νήματος.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η… σφραγίδα του. Το δικό του σύνολο, που επάνδρωσε, προπόνησε και γαλούχησε έφτασε έξι διοργανώσεις μετά ,ξανά στα ημιτελικά. Όπως τότε που η «Επίσημη Αγαπημένη» είχε πετάξει εκτός συνέχειας την Τουρκία για να φορέσει μετάλλιο στο στήθος. Με εκείνον και πάλι πρωταγωνιστή. Υπό άλλο ρόλο αυτή τη φορά.

Με το λευκό ή το γαλάζιο polo μπλουζάκι του, να κοουτσάρει και να καθοδηγεί παίκτες που μεγάλωσαν μαζί του, τους οποίους επηρέασε στην καριέρα τους. Κάποιοι εξ’ αυτών, τον είχαν και ίνδαλμά τους. Ο «Kill Bill» με σορτσάκι φορεμένο και φανέλα να ανεμίζει, έχει κάνει πολλά παιχνίδια-ορόσημα στην καριέρα του. Και με την Εθνική ομάδα. Ένα από αυτά, ήταν και ο προημιτελικός με τους γείτονες στην Πολωνία στην τελευταία διάκριση της «γαλανόλευκης».

«Είχα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι όντως αλλά στο τέλος και μερικά λάθη που παραλίγο να στοιχίσουν», είχε θυμηθεί στη Συνέντευξη Τύπου μετά την νίκη-πρόκριση απέναντι στη Λιθουανία μέρες πριν ο Βασίλης Σπανούλης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Ο Βασίλης Σπανούλης όμως δεν ήταν απλά πολύ καλός. Αλλά καταλυτικός. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Με 23 πόντους, 7 τελικές πάσες και 4 ριμπάουντ σε 41′ αγώνα, είχε πάρει την Εθνική Ελλάδος από το χέρι και την είχε οδηγήσει στη ζώνη των μεταλλίων. Τα επτά του λάθη δεν πλήγωσαν την «γαλανόλευκη». Εκείνος ήταν που έδωσε και τη χαριστική βολή στην παράταση, δίνοντας «αέρα» 6 πόντων (69-75) με 1’12” να απομένει.

Βασίλη Σπανούλη, ήρθε η ώρα να κάνουν το ίδιο και τα… παιδιά σου;