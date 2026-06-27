Ο Χάρης Γιαννόπουλος αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με ένα συγκινητικό βίντεο, 17 χρόνια αφότου σήκωσε το Κύπελλο δίπλα σε Σλούκα, Παπανικολάου, Μάντζαρη και την «χρυσή» γενιά του ελληνικού μπάσκετ.

Χωρίς δάκρυα στα μάτια, γεμάτος και χορτάτος, ήρθε η ώρα και του Χάρη Γιαννόπουλου να πει «αντίο» στα αθλητικά του καθήκοντα, συνεχίζοντας βέβαια να υπηρετεί το άθλημα που τον γέμισε συναισθήματα.

Η διαδρομή του στο μπάσκετ τον «γέμισε» με πολλά παράσημα και διάφορα επιτεύγματα, με μεγαλύτερο όλων το αποτύπωμα που αφήνει στον χώρο. Αλλά και αυτό το αίσθημα, το πρωτόγνωρο στα μέρη μας, του «καλού λόγου» απ’ όπου κι αν πέρασε.

Ο Έλληνας Στεφ Κάρι λόγω της αγάπης του στον σταρ των Γουόριορς αλλά και της ικανότητάς του να εκτελεί κατά ριπάς από μακρινή απόσταση, κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του(ς), κατόρθωσε να αγωνιστεί σε όλες τις μεγάλες ομάδες του Λεκανοπεδίου στο διάβα της σημαντικής του καριέρας που περιείχε και το εξωτερικό καθώς και στον ΠΑΟΚ, αφήνοντας σφαώς περισσότερους φίλους.

Αλλά και μία ανάλογη συμπάθεια στο φίλαθλο κοινό. Κυρίως λόγω της ειλίκρινείας του αλλά και της προσπάθειάς του να τιμήσει κάθε φανέλα που φόρεσε.

Ανάμεσα σε αυτές φυσικά και η «γαλανόλευκη», έχοντας αναφερθεί πολλάκις ως υπέρτατη τιμή σε όποια διοργάνωση κι αν ήταν. Παιδί των «παραθύρων» και εκείνος, είχε την ευλογία στα 30 φεύγα του να υπηρετήσει το εθνόσημο και σε επίπεδο ανδρών από το 2019 μέχρι και το 2023.

Ο Γιαννόπουλος που έζησε ίσως τη μεγαλύτερη στιγμή του επαγγελματικά σε αρκετά πρώιμη ηλικία πριν καλά καλά περπατήσει. Όταν ως αρχηγός της Εθνικής ομάδας Νέων ανδρών, πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Ρόδο, επικρατώντας της Γαλλίας του Ντιό και το Σεραφέν με 90-85 στον τελικό.

Η έμπρακτη επιβράβευση μιας μεγάλης, πολύ μεγάλης επιτυχίας που είχε ανάλογη συνέχεια και για τους περισσότερους από τους πρωταγωνιστές αφού ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης βρέθηκαν οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιώργος Μπόγρης, Βαγγέλης Μάντζαρης, Νίκος Παπάς, Λεωνίδας Κασελάκης, Σπύρος Μούρτος, Βαγγέλης Σακελαρίου, Ευθύμης Τσακαλέρης και Ζήσης Σαρικόπουλος.

Πολυτιμότερος του τουρνουά εκείνου είχε αναδειχθεί ο Κώστας Παπανικολάου ενώ πρώτος σκόρερ της πρωταθλήτριας ομάδας ήταν ο Γιώργος Μπόγρης. Ο Χάρης Γιαννόπουλος με τους 14 πόντους στον τελικό, ολοκλήρωσε το τουρνουά με 9,6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.