Η Ρίγα βάφτηκε… λιθουανική ενόψει του μεγάλου προημιτελικού κόντρα στην Εθνική Ελλάδος.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Δεν χρειάστηκε να διανύσουν και τόσα πολλά χιλιόμετρα για να βρεθούν στη λετονική πρωτεύουσα και τη Ρίγα. Κράτη της Βαλτικής, γείτονες. Το έκαναν και «πρασίνισαν» την πόλη που διεξάγεται η δεύτερη φάση του Eurobasket 2025.

Οι Λιθουανοί που είχαν κάνει ηχηρή την παρουσία τους και κόντρα στους οικοδεσπότες Λετονούς, αναμένονταν γύρω στους 6 χιλιάδες για το μπρα ντε φερ με τη «γαλανόλευκη». Και ήρθαν ακόμα περισσότεροι.

Από νωρίς Λιθουανοί σουλατσάρισαν στη fan zone και τους δρόμους στα πέριξ της Xiaomi Arena. Ουδεμία συζήτηση για σύγκριση.

«Λιέτουβα, Λιέτουβα» ακουγόταν από τις ορδές των Λιθουανών που έμοιαζαν σαν να παίζουν εντός έδρας. Μερικοί από εκείνους μάλιστα, έδεσαν και το κεφάλι τους μιμούμενοι τον Βελίτσκα που έκανε το παιχνίδι της ζωής του με τους Λετονούς.