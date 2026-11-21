Η σκιαγράφηση των κλήσεων του Βασίλη Σπανούλη για το κρίσιμο «παράθυρο» της Εθνικής με αγώνες κόντρα σε Γεωργία και Ισπανία.

Πριν από το ντέρμπι με την Ισπανία στο Telekom Center Athens, η Εθνική ομάδα έδειχνε αρκετά στριμωγμένη στα σχοινιά. Η θέση της στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο έδειχνε και παραμένει επισφαλής γι’ αυτό και οι προσεχείς αναμετρήσεις με Γεωργία (26/11) εντός και Ισπανία εκτός (29/11), έχουν χαρακτήρα τελικού. Και τούτη τη φορά δεν πρόκειται περί δημοσιογραφικού κλισέ.

Η Εθνική ομάδα έκανε μόνη της δύσκολο το έργο της και πλέον καλείται να ξεμπλέξει ούσα στο 4-4 μαζί με Μαυροβούνιο και Πορτογαλλία, την ίδια ώρα που οι προσεχείς αντίπαλοί της είναι στο 5-3 και η Ουκρανία στο 6-2.

Με την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής της Euroleague και λίγο πριν την 8η στροφή της GBL όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, έγιναν γνωστές οι κλήσεις από πλευράς Βασίλη Σπανούλη για το προσεχές κρίσιμο «παράθυρο.» Στο οποίο όπως έγινε γνωστό και αναμενόταν, παίκτες θα ενσωματώνονται – όπως οι Κώστας Παπανικολάου και Όμηρος Νετζήπογλου – την τελευταία στιγμή. Ακόμα και ανήμερα του αγώνα απέναντι στη Γεωργία στο ΟΑΚΑ.

Κι αυτό διότι η Ευρωλίγκα δεν διακόπτεται απλώς μετατίθεται νωρίτερα μέσα στη βδομάδα (Τρίτη και Τετάρτη οι αγώνες) για να εξυπηρετηθούν τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Από τις κλήσεις του Έλληνα τεχνικού σε σχέση με εκείνες του καλοκαιριού απουσιάζουν τα ονόματα του τραυματία Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από ζητήματα τραυματισμού και εκείνος αλλά επέστρεψε. Δύο αθλητές που υπό φυσιλογικές συνθήκες, θα ήταν στη 12άδα της Εθνικής εκτός απροόπτου.

Εκτός όπως αναμενόταν έμεινε και ο Μαντζούκας που γύρισε Ελλάδα αλλά έχει να αγωνιστεί πάνω από έναν μήνα (18/10) ενώ στις κλήσεις δεν συμπεριλήφθηκε και το όνομα του Κώστα Σλούκα που δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι σταματάει από την Εθνική. Τουλάχιστον για την ώρα.

Ως προς τη θέση του νατουραλιζέ και όπως αναμενόταν επιλέχθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, εκείνος με το μεγαλύτερο κίνητρο για αποδείξεις. Όπως συνέβη και στο προηγούμενο «παράθυρο». Εκτός έμεινε και ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης που είχε κληθεί στην προετοιμασία της Εθνικής το καλοκαίρι αλλά τραυματίστηκε και δεν αγωνίστηκε τελικώς.

Εκτός υπηρεσιών και βρισκόμενοι στην άλλη πλευρά του ωκεανού οι νεαροί που αγωνίζονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα ενώ δεν βρέθηκε στις κλήσεις και ο Γιώργος Παπαγιάννης που έχει επιστρέψει στη δράση μετά τον πολύμηνο τραυματισμό του.

Αντίθετα το όνομά τους στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη είδαν τρία παιδιά που έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια των ομάδων τους και κέρδισαν με το σπαθί τους αυτήν την τιμή. Ο λόγος για τους Αλέξανδρο Νικολαϊδη (Περιστέρι, δύο συμμετοχές και επτά πόντοι με την Εθνική), Μάνο Χατζηδάκη (Περιστέρι, 11 συμμετοχές και 29 πόντοι με την Εθνική) και Μιχάλη Λούντζη (Μαρούσι, 39 συμμετοχές και 195 πόντοι με την Εθνική). Υγιής πλέον ο έμπειρος δίμετρος γκαρντ, μπορεί να προσφέρει στην ελληνική ομάδα.

Η πολύ καλή σεζόν που κάνουν και οι τρεις τους για την ώρα, ήταν το διαβατήριο για να συμπεριληφθούν στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη και τον συνεργατών του.

Το όνομά του στη «γαλανόλευκη» 18άδα είδε και ο Νίκος Χουγκάζ που είναι διαθέσιμος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ανεβάζοντας κι εκείνος τη συμμετοχή του στο ροτέιστον του ΠΑΟΚ όσο περνάει ο καιρός, έχοντας αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το «παρών» θα δώσει και ο Νικ Καλάθης που έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και κάνει τη διαφορά με τον ΠΑΟΚ παρότι οδεύει στη συμπλήρωση των 38 ετών τον προσεχή Φλεβάρη.

Αναλυτικότερα οι κλήσεις της Εθνικής ανδρών για τα πολύ σημαντικά ματς με Γεωργία και Ισπανία.