Η Εθνική ομάδα έδειξε απέναντι στην αντίστοιχη της Ισπανίας πως έχει σφυγμό, κρατώντας μακριά τα «φαντάσματα» του παρελθόντος.

Αν ρωτήσει κανείς τον μέσο Έλληνα φίλο της «σπυριάρας», ποιο είναι το πιο… μισητό – παραδοσιακά διότι και η Γερμανία έχει κερδίσει πόντους για πολλούς και διάφορους λόγους τελευταία – τότε 9/10 θα απαντούσαν την Ισπανία.

Η «φούρια ρόχα» έχει πληγώσει αρκετά το ελληνικό μπάσκετ – και σε επίπεδο Εθνικής ομάδας – στο πέρασμα των χρόνων και λίγο έλειψε να το… σοκάρει ξανά. Σβήνοντας κάθε ελπίδα για παρουσία στο Μουντομπάσκετ 2027.

Παρόλα αυτά οι Έλληνες διεθνείς έβγαλαν εγωισμό κι αυτό φάνηκε στο παρκέ. Η Εθνική έμεινε ζωντανή στο στόχο και έβαλε τους Ισπανούς σε μπελάδες αφού πλέον βρίσκονται στο όριο της πρόκρισης με 5-3 ρεκόρ και μία νίκη διαφορά από τον «πάτο» της κατάταξης, με τους ρόλους να αντιστρέφονται έστω και για λίγο.

Η αλήθεια είναι πως η «γαλανόλευκη» έχει κάνει αρκετά βήματα προόοδυ τους τελευταίους μήνες στον τομέα αυτό, κερδίζοντας τον «κακό της δαίμονα» Ισπανία, που βρίσκεται σε μεταβατική φάση αλλά εξακολουθεί να διαθέτει ποιότητα και να βγάζει παίκτες από πίσω, για δεύτερη φορά σερί.

Ανεξαρτήτως διοργάνωσης ή φύσης του αγώνα (φιλικό ή επίσημο), η Εθνική ομάδα επιβλήθηκε back-to-back της παρέας του Χουάντσο για πρώτη φορά έπειτα από πολλά πολλά χρόνια. Για να βρει κανείς το προηγούμενο μίνι σερί, πρέπει να ανατρέξει δεκαετίες πίσω. Και πιο συγκεκριμένα στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα.

Στο Ευρωμπάσκετ του 1995 και το Μουντομπάσκετ του 1998, η Εθνική ομάδα έφραξε τον δρόμο της αντίστοιχης της Ισπανίας στα προημιτελικά του θεσμού, μένοντας ωστόσο με το «αχ» της συμμετοχής στην 4άδα αφού ακολούθησαν ήττες στα δύο τελευταία ματς της «γαλανόλευκης» σε κάθε τουρνουά.

Από τη Γιουγκοσλαβία στα ημιτελικά και την Κροατία στον «μικρό τελικό» για την Εθνική του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Οικονόμου, του Αλβέρτη, του Σιγάλα, του Αγγελίδη και των υπολοίπων ενώ τρία χρόνια αργότερα, το «τραύμα» από το σόου του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ (78-73 στην παράταση) και η Team USA, κράτησαν την Εθνική ξανά εκτός μεταλλίων.

Υπενθυμίζεται πως η «Επίσημη Αγαπημένη» είχε επιβληθεί στην Κύπρο της Ισπανίας με 90-86 πριν από έναν χρόνο, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, όπου και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών.