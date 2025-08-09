Η Ελλάδα πάλεψε, αλλά ηττήθηκε στο φιλικό με τη Σερβία, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης θέλησε να σταθεί στα θετικά, αλλά και σε όσα χρήζουν βελτίωσης.

Μπορεί η Ελλάδα να πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της στο φιλικό με τη Σερβία, στην πρώτη ημέρα του τουρνουά ECOMMBX Cup που διεξάγεται στη Λεμεσό, όμως στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 76-66. Ένα αποτέλεσμα από το οποίο ο Βασίλης Σπανούλης φαίνεται πως πήρε χρήσιμα συμπεράσματα.

Η «γαλανόλευκη» αγωνίστηκε χωρίς τους Βασίλη Τολιόπουλο και Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ εκτός 14άδας έμειναν οι Λευτέρης Λιοτόπουλος και Όμηρος Νετζήπογλου.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα θετικά σημεία που είδε, όπως ήταν τα καλά διαστήματα που είχαν οι παίκτες του στο παιχνίδι.

Παράλληλα, όμως, αναφέρθηκε και στα κομμάτια που πρέπει να βελτιωθούν, μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σπανούλης, στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για το παιχνίδι: «Παίξαμε πολύ καλά για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Τα παιδιά για δεύτερο φιλικό, έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Παίξαμε απέναντι – ίσως -στο φαβορί, που ήταν πλήρης ομάδα, πλην του Μίτσιτς. Σίγουρα θέλουμε πολλή δουλειά».

Για τα κομμάτια που χρειάζονται βελτίωση: «Κάποιες άμυνες, κάποιες επιθέσεις, είναι λογικό να χρειαζόμαστε πράγματα. Έχουμε άλλες 15-18 μέρες να γίνουμε ομάδα και να ξεκινήσουν τα επίσημα».

Για το πότε θα μπει ο Γιάννης: «Δεν ξέρουμε ακόμα για Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης προπονείται και θα μπει όταν πρέπει».

Για το πότε θα καταλήξει στην 12άδα: «Θα δούμε, θα δούμε. Μετά και το αυριανό φιλικό ίσως δούμε αν προχωρήσουμε το ίδιο ή αν κάποια παιδιά δεν θα συνεχίσουν μαζί μας».