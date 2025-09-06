«Τεμενάδες» γράφονται για την επίδραση του Κώστα Παπανικολάου σε αυτήν την Εθνική ομάδα και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Στη ζωή υπάρχουν οι ήρωες και οι αντι-ήρωες. Οι πρωταγωνιστές που… λάμπουν στο πάλκο, επάνω στο σανίδι και εκείνοι που λειτουργούν αθόρυβα, πίσω από τις κουρτίνες, συμβάλοντας στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν φαίνονται τόσο, περνούν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει όμως δεν είναι η υστεροφημία τους αλλά η αρωγή τους. Ένας τέτοιος, από το μακρινό 2005 με την Παμπαίδων μέχρι το 2025 και την Εθνική ανδρών πριν τη δύση της καριέρας του, είναι ο Κώστας Παπανικολάου.

Αρχηγός με τα όλα του στο σύνολο που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης να πορευθεί στη Λεμεσό και τη Ρίγα με στόχο τη διάκριση. Πιστός της ακόλουθος και στρατιώτης, ένα υβρίδιο. Χαμαιλέοντας. Μετατρέπεται στα θελήματα του συστήματος, στις ανάγκες του αγώνα. Ό,τι επιτάσσει η συνθήκη. Αυτός είναι ο Κώστας Παπανικολάου που ανέλαβε στην πρώτη φάση το ρόλο του… terminator. Και έτσι θα συνεχίσει καθόπως φαίνεται και στο πρώτο χιαστί απέναντι στο Ισραήλ.

Με πόνους στη μέση, δύσκολα προχωρούσε μπάινοντας στη συνέντευξη Τύπου της επικράτησης επί του «κακού δαίμονα». Μετά βίας έσερνε τα πόδια και το κορμί του. Καταβεβλημένος από το κυνήγι στον άκρως επικίνδυνο και κομβικό για τη «Ρόχα» Σάντι Αλντάμα. Επί τω έργω όμως, όταν τον χρειάζεται η «γαλανόλευκη» και η Εθνική ομάδα φροντίζει να γίνει η σκιά του εκάστοτε σταρ.

Η πολύ καλή φυσική του κατάσταση σε συνδυασμό με την εμπειρία του, βοήθησε τον Κώστα Παπανικολάου στην Κύπρο να «αιχμαλωτήσει» τους αντιπάλους του, κάνοντας τον προπονητή του να κάνει ξεχωριστή μνεία για εκείνον.

Το σκοράρισμα δεν είναι η δική του δουλειά έστω κι αν όταν η μπάλα ζυγίζει το βάρος της επί εκατό, μπορεί να το πάρει πάνω του. Όπως έκανε με το μεγάλο σουτ στο οποίο ευστόχησε όταν η «Επίσημη Αγαπημένη» βρέθηκε μετά από το ξεκίνημα πίσω στο σκορ (73-72, 6’40” για το φινάλε) και έδειχνε να έχει κολλήσει. Λίγο χώρο είχε, δεν το σκέφτηκε στιγμή, το… μπουμπούνησε και κράτησε το ηθικό ακμαιότατο.

Παρόλα αυτά εκεί που ξεχώρισε κόντρα στους θεωρητικά πιο δύσκολους και ανταγωνιστικούς αντιπάλους της Εθνικής ομάδας, ήταν στα αμυντικά του καθήκοντα. Κύριος υπεύθυνος για το 1/11 του Φοντέκιο, εκ των οποίων 1/5 με τον Παπανικολάου κολλημένο πάνω του. Χρεωμένο ως προσωπική άμυνα από το Hudlinstat.

Παρόμοιο το επίτευγμά του και με τον σταρ της Ισπανίας, Σάντι Αλντάμα, ο οποίος προερχόταν από 19 πόντους με 6/13 σουτ απέναντι στους Ιταλούς. Και εκείνος όμως έπεσε στα… δίχτυα του Κώστα Παπανικολαου. Ο «The Trolley Problem» των Μέμφις Γκρίζλις βρήκε τον… μπελά του με τον αρχηγό της «γαλανόλευκης» σε σημείο που κατέληξε να σουτάρει με 18% (2/11).

Και μαντέψτε ποιος ήταν ο άνθρωπος που τον οδήγησε εκεί. Μα φυσικά ο Κώστας Παπανικολάου με χρεωμένο 5/5 καθαρό πάνω του. Όπως το ίδιο περίφημα στον περιορισμό του, τα πήγε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (0/5 και απέναντι στον Greek Freak ο Αλντάμα), όταν βρέθηκε να τον μαρκάρει.

Το βράδυ της Κυριακής (7/9) σε άλλη πόλη πλέον, πιο σκοτεινή, πιο μουντή και πιο αρ νουβό σίγουρα με ταυτότητα και χαρακτήρα, ο Κώστας Παπανικολάου έχει την ίδια αποστολή. Να βγάλει από τα νερά του τον πιο επικίνδυνο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Ο λόγος για τον Ντένι Αβτνίγια, που αποτελεί με διαφορά ό,τι καλύτερο διαθέτει το Ισραήλ.

Ο Αβντίγια που υπέγραψε 4ετές εγγυημένο με τους Γουίζαρντς πρόσφατα, είναι λεγόμενος παίκτης-ορχήστρα για τους Ισραηλινούς. Τέταρτος σκόρερ στη φάση των ομίλων με 24,4 πόντους κατά μέσο όρο, έβαλε 34 στους Σλοβένους που όμως δεν έφτασαν στο Ισραήλ για να γλυτώσει την 4η θέση.

Ταχυδυναμικός με 7,6 ριμπάουντ ανά αγώνα στην πρώτη φάση και σχεδόν 66% στο δίποντο. Αναμφίβολα η Νο1 απειλή για την ελληνική ομάδα που δείχνει να έχει το αντίδοτο για να τον περιορίσει.