Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ματς της Εθνικής με τη Φινλανδία (14/09, 92-89), με τους αριθμούς του «Greek Freak» να… μιλούν από μόνοι τους!

Ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο να τον… πιείς στο ποτήρι. Ο καλαθοσφαιριστής των Μιλγουόκι Μπακς έκανε απίθανα πράγματα στο EuroBasket, γεγονός που του χάρισε μία θέση στην καλύτερη 5άδα του τουρνουά.

Φυσικά, ήταν και ο πρωταγωνιστής της «γαλανόλευκης» στο ματς, που μπήκε ένα «τέλος» στα 16 χρόνια «ξηρασίας»!

Στον μικρό τελικό και απέναντι στη Φινλανδία (14/09, 92-89) έκανε «μυθικά» πράγματα. Πρόλαβε να «γεμίσει» τη στατιστική του, με μία επίδοση, που έχει δεν έχει ξαναγίνει τις τελευταίες τρεις 10ετίες!

Η «μυθική» στατιστική του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε 31 λεπτά συμμετοχής είχε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και έξι ασίστ. Κι όλα αυτά, χωρίς να εκτελέσει ούτε ένα τρίποντο! Κι όμως, ο «Greek Freak» σκόραρε μόνο με δίποντα και βολές. Για την ακρίβεια είχε 82% εντός πεδίας (9/11) και 75% (12/16) από τη γραμμή της «φιλανθρωπίας».

Μία στατιστική, που δεν συναντάμε και πολύ συχνά στο EuroBasket. Για την ακρίβεια, τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει παρόμοιά της!

Τι εννοούμε με αυτό; Ο «Greek Freak» έγινε ο πρώτος αθλητής, που κάνει ένα παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ στο EuroBasket!

For his country. For himself. For his family.



Earning a medal for Greece means everything to Giannis. pic.twitter.com/HJ3uJ4kyj9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 14, 2025

Σε μία εμφάνιση-όνειρο, που οδήγησε την Εθνική στο πρώτο της μετάλλιο, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!

Για την ιστορία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθ’ όλη τη διάρκεια του EuroBasket ήταν σε «δαιμονιώδη» κατάσταση!

Κι αυτό, γιατί είχε κατά μέσο όρο 27.3 πόντους, 10.6 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ, σε ένα τουρνουά, που σίγουρα θα έχει να θυμάται πολλές ιστορίες!