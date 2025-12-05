Σε δύο σημαντικές αλλαγές προχώρησε η FIBA, οι οποίες όμως δεν βρήκαν ανταπόκριση στην Εθνική ομάδα που θα της «έλυνε» τα χέρια.

Το κεντρικό Συμβούλιο της Παγκόσμοιας Ομοσπονδίας προχώρησε σε μία σειρά από σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να είχαν δώσει μία πολύ μεγάλη και σημαντική ανάσα για την Εθνική ομάδα και την «δεξαμενή» της. Παρόλα αυτά, η ανανέωση στους κανονισμούς δεν έπιασε τόπο για μερικούς μονάχα μήνες.

Πιο συγκεκριμένα το ΔΣ της FIBA διαφοροποίησε την κατάσταση αναφορικά με τους νατουραλιζέ, διευρύνοντας τα όρια. Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση διαβατηρίου πριν από τα 16 χρόνια, έγινε 18. Κάτι που θα μπορούσε να είχε διευκολύνει τον Βασίλη Σπανούλη, λογίζοντας τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ως γηγενή και όχι ως νατουραλιζέ.

Κι αυτό διότι ο διεθνής ομογενής από το Όρεγκον μπήκε στα ραντάρ της ελληνικής Ομοσπονδίας αφού είχε συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, παίζοντας με τη «γαλανόλευκη» στα 19 και το Mundobasket U19 του 2014 στην Κρήτη. Δυστυχώς ετεροχρονισμένα για τον κομβικό Τάιλερ Ντόρσεϊ που θα μπορούσε να είχε χωρέσει στην ίδια ομάδα, χωρίς να καταλαμβάνει θέση ξένου, με τον Τόμας Γουόκαπ ή κάποιον άλλον νατουραλιζέ.

Το ελληνικό διαβατήριο βγήκε τον Ιούνιο του 2014, μετά από επιθυμία της μητέρας του (γεννημένη στην Ιερουσαλήμ από Έλληνες γονείς) και του ίδιου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, για να τιμήσει την πατρίδα του παππού του, με τον οποίο είχε ισχυρούς δεσμούς.

Πέντε χρόνια αργότερα κι αφού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε δείξει κάποια από τα διαπιστευτήριά του, μπήκε στην κουβέντα και το Ισραήλ με τον ίδιο όμως να μην το συζητά. Τα επόμενα χρόνια, έγιναν διάφορες προσπάθειες από ελληνικής πλευράς για να συμπεριληφθεί ο πρώην ΝΒΑερ στους γεγενείς, οι οποίες όμως δεν έπιασαν. Σημαντικός παράγοντας στην πρόσφατη κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη Ρίγα εκπροσωπώντας την Εθνική ομάδα.

Πριν από λίγους μήνες πήραν διαβατήριο τα αδέρφια Μήτρου-Λονγκ με την Σπαρτιάτισσα μητέρα, οπότε δεν θα μπορούσαν να μπουν στην ίδια εξίσωση.

«Το Κεντρικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς που αφορούν το Εθνικό Καθεστώς των παικτών, διευκρινίζοντας τη διαδικασία με την οποία καθορίζεται ή αλλάζει η εθνικότητά τους τόσο στο μπάσκετ όσο και στο 3×3, εισάγοντας πιο αντικειμενικά κριτήρια. Στο εξής, οι παίκτες που αποκτούν διαβατήριο πριν κλείσουν τα 18 (και όχι τα 16) δεν θα θεωρούνται περιορισμένοι, ενώ όσοι έχουν αγωνιστεί με εθνική ομάδα σε κύρια, επίσημα τουρνουά της FIBA σε επίπεδο ανδρών/γυναικών δεν θα μπορούν πλέον να παίξουν για άλλη εθνική ομάδα».

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η ανάλυση της κατάστασης στο Ισραήλ και το Ιράν σε επίπεδο ασφάλειας και προστασίας και, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να είναι τα πάντα έτοιμα ώστε να επιστρέψουν οι αγώνες διοργανώσεων της FIBA ​​στις αντίστοιχες περιοχές.

Αποφασίστηκε επίσης να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μέχρι τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIBA ​​στα μέσα Φεβρουαρίου 2026, μετά τη Σύνοδο της ΔΟΕ στο Μιλάνο.

Το Κεντρικό Συμβούλιο επέτρεψε επίσης, όταν το επιτρέψει η κατάσταση, η FIBA ​​να είναι έτοιμη να θεσπίσει έκτακτα αγωνιστικά μέτρα για να διατηρήσει τους παίκτες από τις δύο ομοσπονδίες στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες LA28, δεδομένου ότι δεν είναι πλέον δυνατή η συμμετοχή σε μεγάλα τουρνουά FIBA ​​το 2026 και το 2027, όπου η προκριματική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Επιπλέον, στο Κεντρικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε και μία εξέλιξη σχετικά με τη στρατηγική προτεραιότητα της Ενδυνάμωσης των Εθνικών Ομοσπονδιών. Το 2025, το πρόγραμμα FIBA ​​Plus παρείχε υποστήριξη σε επίπεδο σχεδιασμού σε 35 χώρες, ενώ η υποστήριξη υλοποίησης έφτασε σε περισσότερες από 50 χώρες.

Το Πρόγραμμα FIBA Academy Leaders ​​ξεκίνησε επίσης με 25 συμμετέχοντες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ενδυνάμωση των μελλοντικών ηγετών του μπάσκετ. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τις πρώτες επιτόπιες συνεδρίες του την επόμενη εβδομάδα στο Κατάρ.

Συζητήθηκαν επίσης όλα τα συμπεράσματα από τις διοργανώσεις όλων των ηλικιών…