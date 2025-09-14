Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί στις δηλώσεις του στη FIBA και «λύγισε» μπροστά στην κάμερα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, μετά to μετάλλιο της Εθνικής. Ο «Greek Freak» εξέφρασε ότι αυτό το επίτευγμα αποτελεί το σημαντικότερο της καριέρας του.

Επιπλέον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους στάθηκαν δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια για την κατάκτηση του μεταλλίου.

Την ίδια ώρα τόνισε πόσο μεγάλη τιμή είναι να εκπροσωπεί κανείς τη χώρα του και τόσα εκατομμύρια συμπατριώτες.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπέω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο: