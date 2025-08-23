Ακόμα δύο αθλητές «κόπηκαν» από την προετοιμασία της Εθνικής. Πόσοι συνεχίζουν στην προετοιμασία της «γαλανόλευκης» και πότε έρχεται η ανακοίνωση της 12άδας.

H Eθνική ανεβάζει συνεχώς «στροφές», μιας και σιγά-σιγά έρχεται η μεγάλη πρόκληση του EuroBasket 2025.

Η τελευταία «δοκιμασία» της Ελλάδας θα είναι απέναντι σε μία ομάδα, που έχει πάρα πολλές απουσίες. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία (24/08), σε ένα ματς, που θα είναι πρόβα τζενεράλε εν όψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Ο Όμηρος Νετζήπογλου αποχαιρέτησε απόψε, μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία, την Εθνική Ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας.#Eurobasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/pvQA5YnEH4 — HellenicBF (@HellenicBF) August 22, 2025

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ έγινε γνωστό, πως ακόμα δύο μπασκετμπολίστες «κόπηκαν».

Ο λόγος για τους Νίκο Χουγκάζ και Νάσο Μπαζίνα. Επομένως, οι αθλητές που απομένουν στην προετοιμασία είναι 13! Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μείνει ακόμα ένας εκτός, από τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, για το EuroBasket 2025.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες που συνεχίζουν είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Πότε θα είναι η τελική απόφαση από τον Ομοσπονδιακό προπονητή; Αυτή θα έρθει, μετά από το ματς με τη Γαλλία (24/08, 20:00).

Δηλαδή, σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε τους 12 αθλητές, που θα θα ταξιδέψουν στην Κύπρο, για την πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Εθνικής:

«Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ».