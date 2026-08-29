Τρίτωσε το κακό για την Εθνική ομάδα μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Σε μία πόλη και ένα γήπεδο που η Εθνική ομάδα «έγραψε» λαμπρές σελίδες στο βιβλίο της ιστορίας της πριν από μερικούς μήνες, η «γαλανόλευκη» μπήκε σε μπελάδες αφού ηττήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο ανδρών από την πιο physical Ουκρανία.

Η παρέα του Σβι Μίχαλιουκ που είχε σημαντικούς αρωγούς στην ουκρανική προσπάθεια να βρεθεί σε θέση ισχύος ενόψει του Μουντομπάσκετ 2027, πάτησε το γκάζι στην τέταρτη περίοδο και… εξαφανίστηκε.

Η ελληνική αντεπίθεση ήρθε αργά κι έτσι η Εθνική ομάδα κατρακύλησε σε αρνητικό ρεκόρ (3-4), παρότι μέχρι πριν το προηγούμενο «παράθυρο», έδειχνε να κρατά τη τύχη στα δικά της χέρια.

Αυτή η συνθήκη τώρα έχει διαφοροποιηθεί αρκετά αφού η Εθνική ομάδα εξαρτάται και από άλλους. Οι τρεις συνεχόμενες ήττες την έβαλαν σε μπελάδες αν και έχει δείξει πως μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση αρκεί να παρουσιάσει το ίδιο μαχητικό πρόσωπο, εκμεταλλευόμενη τα δικά της χαρακτηριστικά, με εκείνο των τελευταίων μεγάλων διοργανώσεν.

Μέσα σε δυο μήνες, η Εθνική ομάδα γνώρισε και τρίτη σερί ήττα κάτι που είχε να συμβεί εννιά χρόνια σε επίσημες αναμετρήσεις, δίχως να μετρούν τα φιλικά παιχνίδια. Και μάλιστα στην ίδια διοργάνωση.

Τώρα είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, τότε ήταν το Ευρωμπάσκετ 2017. Μετά την πρεμιέρα με το δεξί επί της Ισλανδίας, ακολούθησαν τρεις ήττες από Γαλλία, Σλοβενία και Φινλανδία πριν έρθει η νίκη – που σήμανε και πρόκριση – επί της Πολωνίας.

Από τότε, ποτέ ξανά η «Επίσημη Αγαπημένη» δεν γνώρισε τρία συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα σε επίσημης υποχρεώσεις της FIBA ενώ ποτέ ξανά δεν βρέθηκε σε τέτοια δυσχερή θέση στα χρόνια των «παραθύρων».