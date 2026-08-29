Η Εθνική ομάδα παρατάχθηκε με ξεκάθαρη στόχευση στον «τελικό» με την Ουκρανία, όπως τόνισε και ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου. Αυτή όμως αποδείχθηκε… χαμαιλέοντας.

Από το ξεκίνημα κιόλας της αναμέτρησης ήταν σαφές το πλάνο που είχε καταστρώσει ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του, έχοντας τον Σβι Μίχαλιουκ… κυκλωμένο.

Η Εθνική ομάδα προετοιμάστηκε για να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού, όπως φανέρωσε και ο ομοσπονδιακός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου και εν πολλοίς τα κατάφερε αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα του Ουκρανού NBAer. Έλα όμως που βρίσκει πανάξιους συμπαραστάτες, οι οποίοι έκαναν στη «γαλανόλευκη» τη ζημιά…

Η Εθνική ομάδα είχε επιλέξει να μην χάσει από τον πολύ επικίνδυνο Σβι Μίχαλιουκ, δίνοντας βοήθειες στο μαρκάρισμά του και στήνοντας παγίδες. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επιστρατεύθηκαν για να τον περιορίσουν και να τον βγάλουν εκτός κλίματος αγώνα, ακόμα και με μερικά φάουλ. Νετζήπογλου στην αρχή, Καλαϊτζάκης και Λαρεντζάκης στη συνέχεια.

Ο άσος των Τζαζ δυσκολεύτηκε να βρει τον δρόμο προς το ελληνικό καλάθι (3/17 σουτ), μένοντας σαφώς πιο χαμηλά από τις (σχεδόν) 30άρες του στο τελευταίο «παράθυρο». Η Εθνική πήρε υψηλό βαθμό στην αντιμετώπισή του (13 πόντους 11% στο τρίποντο και 25% στο δίποντο, 6 ριμπ., 4 ασίστ) όμως ο Μίχαλιουκ είχε αρωγούς.

Οι Κόβλιαρ, Σούλγκα, Βοϊναλόβιτς και τα μακρινά εν γένει ουκρανικά σουτ ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο «σκότωσαν» την ελληνική ομάδα που δεν είχε απάντηση. Σαστισμένη και σκασμένη – από ανάσες – σε αρκετά σημεία του αγώνα κυρίως στην 4η περίοδο, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ουκρανικό ρυθμό.

«Θέλαμε να παίξουμε καλή άμυνα στον Μίχαλιουκ και τα καταφέραμε. Είχε 3/17 σουτ, κρατήσαμε την μπάλα μακριά από τα δικά του χέρια και τον οδηγήσαμε σε αρκετά κακά σουτ. Αλλά πήραν αρκετά από πολλούς παίκτες και αυτό μας πλήγωσε», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Σπανούλης για του λόγου το αληθές.