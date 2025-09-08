Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ο Κώστας Παπανικολάου επιχείρησε να «ψήσει» τον προπονητή του Βασίλη Σπανούλη να… ξεμουδιάσει όμως εκείνος όταν είδε τον όχλο, είπε «άσε το καλύτερα».

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της στην 42η έκδοση του Ευρωμπάσκετ, από το οποίο οι εκπλήξεις δεν λείπουν. Κάθε άλλο. Η άστοχη έξω από τα 6,75μ. αλλά σοβαρή και μετρημένη «γαλανόλευκη», έκαμψε την αντίσταση του Ισραήλ στο πρώτο χιαστί για να βρεθεί σε μία ακόμα προημιτελική φάση. Με την ελπίδα, την πεποίθηση και την προσμονή αυτή τη φορά, το… παραμύθι να μην έχει λυπημένο τέλος.

Την επομένη του αγώνα για τους ’16’, ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του βρέθηκαν στο προπονητικό της Xiaomi Arena για βάρη και προπόνηση. Στο φινάλε αυτής, οι πόρτες άνοιξαν για τους δημοσιογράφους και τους ακόλουθους της «Επίσημης Αγαπημένης». Για μία ακόμα φορά σε μεγάλη διοργάνωση, η ελληνική αποστολή ήταν και παραμένει οι πολυπληθέστερη. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης δεν έπιασε και πάλι μπάλα. Σε κοινή θέα τουλάχιστον.

Τη στιγμή που είχε ολοκληρώσει εκείνος με τις δηλώσεις του, δίνοντας τη σκυτάλη σε Λαρεντζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο, επέστρεψε προς τον πάγκο έχοντας ένα τετ α τετ με τον Κώστα Παπανικολάου. Αφού του είπε κάτι ο ομοσπονδιακός τεχνικός και γέλασαν, ο αρχηγός πήγε να τον «ψήσει» για να δοκιμάσει το χέρι του.

Εκείνος γύρισε, κοίταξε και το απέφυγε βλέποντας τόσο κόσμο. Χάθηκε η ευκαιρία για Kill Bill εν δράσει.

https://www.facebook.com/share/r/17Kzsjew4R