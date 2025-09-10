Τι ανέφερε ο Ρίμας Κουρτινάιτις μετά το Λιθουανία-Ελλάδα, για τη διαιτησία και τους σταρ σαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ελλάδα «έσπασε» την κατάρα των προημιτελικών, νικώντας τη Λιθουανία (09/09) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο προπονητής των Λιθουανών, Ρίμας Κουρτινάιτις, έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του συνόλου του, παρά την ήττα. Είχε ξεκάθαρα παράπονα, όμως, από τη διαιτησία, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο σταρ της Εθνικής Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, τυγχάνει διαφορετικής διαχείρισης.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε μιλώντας σε Λιθουανούς δημοσιογράφους:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους διαιτητές, καλούς ή κακούς, αλλά μερικά από τα σφυρίγματα μπορεί να μην ήταν σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα – ένας σταρ είναι σταρ. Επιτρέπεται να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερο από άλλους παίκτες. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Ό,τι χειρότερο είναι να χάνεις έναν αγώνα και να κατηγορείς όλους γύρω σου. Κάναμε λάθη εκεί που δεν έπρεπε, απλώς μας έλειπε η ικανότητα», τόνισε ο Λιθουανός προπονητής.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην παρουσία του Τολιόπουλου. «Κάποια πράγματα λειτούργησαν και κάποια όχι. Θεωρώ ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Γιάννη, είναι τέτοιος παίκτης που θα βάλει τους πόντους του και δεν μας εξέπληξε αυτό. Δώσαμε χώρους σε κάποιους άλλους παίκτες και μας έκαναν ζημιά, όπως ο Τολιόπουλος. Ήταν καθοριστικός παράγοντας για την ήττα», ανέφερε